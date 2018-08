V polské Atlantidě potkáte české Vikingy. Osada experimentálních archeologů u Baltu láká turisty

Za branou mohutného dřevěného opevnění začíná jiný svět. Takový, v jakém žili dávní Slované a snad i Vikingové před více než tisíci lety. Nedaleko od Baltu, poblíž polského města Wolin ožilo díky experimentálním archeologům městečko z dob raného středověku. Připomíná historii dávného obchodního přístavu, ale i legendami opředené Vinety, která zmizela ve vlnách podobně jako Atlantida.

Za branami archeoskanzenu u polského města Wolin slyšíte poměrně často češtinu. Jezdí sem totiž i čeští příznivci experimentální archeologie, ověřit si, jak se žilo v raném středověku. Alespoň na pár týdnů zkoušejí žít v domech postavených podle toho, jak se stavělo před tisíci lety. Vyrábějí si pomocí dávných postupů šaty, veškeré vybavení domácnosti i šperky. A snaží se experimentálním způsobem ověřit, zda poznatky archeologů a historiků opravdu mohly v dávné praxi fungovat.

Wolin bylo svého času slavné město. Už v roce 870 o něm napsal mnich Rimbert, že je jedno z největších v Evropě. Později to potvrdily i archeologické výzkumy. I často citovaný židovský kupec Ibrahím ibn Jakúb se ve svém spise z desátého století o Wolinu zmiňuje. Bylo to podle něj mocné přístavní město s dvanácti branami. "Nemají krále, městu vládne rada starších," napsal. Setkávaly se tam různé kultury, žili tam kupci pocházející z území dnešních skandinávských zemí, Řecka, Ruska nebo Dálného východu.

Zda Wolin byl skutečně onou bájnou Vinetou, kterou prý smetli bohové, je dodnes poněkud sporné, ale polský archeolog Leszek Słupecki je přesvědčen, že to tak bylo. "Každá legenda má své jádro a dnes není pochyb, že tím jádrem je v tomto případě právě Wolin," uvedl v dokumentu, který byl o dávném městě natočen.

Jsou zde však ještě další legendy a ty vyprávějí o tom, že zhruba ve 12. století leželo v této oblasti slavné vikingské město Jomsborg, jehož poloha se dnes také často spojuje s někdejším Wolinem. Jisté je, že se slovanské a skandinávské vlivy na území dnešního Wolinu dlouho setkávaly a propojovaly.

Experimentální archeologové se snaží navazovat na řadu historických poznatků, které se k této době vztahují. Archeoskanzen je samozřejmě také možné navštívit, podívat se do zabydlených domů, které by měly odpovídat tomu, jak to vypadalo v podobných obydlích před tisíci lety.

Prostřednictvím fotogalerie u tohoto článku můžete do skanzenu nahlédnout.

Centrum Slovanů a Vikingů ve Wolinu

Kde ho najdete: nedaleko od polského Štětína, u města Wolin. Přesná adresa je Recław 37, Wolin

Otevírací doba:

Duben: 10-16 hod

Květen-červen: 9-16 hod

Červenec-srpen: 9-18 hod

Září-říjen: 10-16 hod

Vstupné: 10 zlotých (zhruba 60 Kč), snížené 7 zlotých (cca 40 Kč)

Web: jomsborg-vineta.com