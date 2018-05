Foto: Pláže před 120 lety a dnes. Je libo šaty s krajkou a paraple, nebo bikiny a ručník?

před 1 hodinou

Představte si gentlemana, který v roce 1900 špacíruje k molu v Ahlbecku na pobřeží Baltu. Náhle ho časová smyčka přenese do roku 2018. Zrovna v Ahlbecku by mu to nemuselo být na první pohled příliš nápadné, molo se moc nezměnilo. Šok by ovšem zažil v okamžiku, kdy by spatřil první polonahé nestydy mířící k moři. Pojďte se podívat, co se za 120 let na evropských plážích změnilo.

Jak už jsme v rubrice Foto na Aktuálně.cz upozorňovali, knihovna amerického Kongresu (Library of Congress) skrývá ve svých sbírkách mnohé fotografické skvosty. Je mezi nimi i rozsáhlá kolekce fotochromových tisků, které byly pořízeny v rozmezí let 1890 až 1900. Jedná se o kolorované černobílé fotografie, vytisknuté fotolitografickým procesem. Právě tak se na počátku století vyráběly pohlednice. V USA je ve velkém produkovala Detroit Publishing Company, z jejíhož archivu fotochromy ve sbírce knihovny Kongresu pocházejí. Kolekce obsahuje mimo jiné i stovky fotek z nejrůznějších evropských pláží a přímořských letovisek. Ve velké většině jde o záběry pořízené ve Spojeném království nebo na pobřeží Baltu, ale najdou se zde také snímky z Francie nebo Itálie. Díky nim se můžeme podívat, jak moc se změnila místa, kde spousta Evropanů dodnes tráví své letní dovolené. A také jak se změnili lidé a móda. Když člověk vidí snímky poprvé, často má pocit, že je fotografové museli pořídit někdy na jaře, za poměrně chladného počasí. Na plážích jsou ženy většinou oblečené v šatech, muži v oblecích. Jenže chladné jaro to nebude, na některých fotkách je zároveň vidět, že se v moři koupe spousta lidí. Změnila se samozřejmě i mnohá fotografovaná místa, přibyly výškové budovy, reklamní poutače, křiklavé barvy. Ale to zdaleka neplatí jen pro přímořská letoviska. A kdybyste se chtěli podívat, jak to vypadalo kolem roku 1900 u oblíbeného Jadranu, můžete to udělat v následující galerii, kterou jsme už vydali dříve: 36 fotografií Srovnání: oblíbená místa u Jadranu před 120 lety a dnes

autor: Tomáš Vocelka | před 1 hodinou