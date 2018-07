Tajné podzemní město u Baltu. Odtud by za třetí světové války řídili útok na Německo a Skandinávii

Na židli v bunkru podzemního města sedí polský komunistický vůdce Wojciech Jaruzelski. Plány ve štábní místnosti naznačují, kam by Varšavská smlouva shodila atomové bomby. Vítejte v tajném armádním bunkru Polské lidové armády poblíž města Svinoústí. Z jeho chodeb na návštěvníka společně s vlhkem a zimou zavane i chladný dech studené války.

Krásné borové lesy na polském pobřeží Baltu skrývají řadu tajemství. Člověk, který stojí poblíž jednoho z nich u polského města Svinoústí, by vůbec neodhadl, že pod zemí je rozsáhlé město podzemních chodeb.

Původní komplex podzemních bunkrů zde vybudovala německá Kriegsmarine, stavět se začalo ještě před druhou světovou válkou. Z podzemních bunkrů se obsluhovala děla patřící k baterii "Vineta", chránící pobřeží. A od roku 1941 se zde školili němečtí dělostřelci pro službu na válečných lodích.

Po válce podzemí na rok obsadili Rusové, v podstatě veškeré vybavení odvezli a prázdné prostory pak předali v roce 1946 polské armádě. Ta podzemní stavbu v 60. letech podstatně rozšířila. Věděl o ní jen málokdo, objekt byl pečlivě utajován.

"V podzemí vzniklo plně autonomní podzemní město. Odtud měli polští generálové velet invazi Polské lidové armády do Skandinávie," vysvětluje průvodce. Podle jeho slov sloužil podzemní komplex jako záložní stanoviště pro nejvyšší velení polské armády.

Poláci si s podzemními prostory zpočátku nevěděli moc rady. První modernizace nastala roku 1955, druhá vlna výstavby a rozšiřování podzemí nastala o deset let později. Armáda objekt využívala různě, například v 80. letech zde bylo záložní velitelské stanoviště velitele polského vojenského námořnictva. Později bunkr sloužil veliteli polské 8. flotily pobřežní obrany.

O podzemním městě věděl jen málokdo

"O tajném velitelském stanovišti vědělo jen velice málo lidí, šlo především o nejvýše postavené důstojníky Polské lidové armády," vysvětlil průvodce. "Bylo to jedno ze zdejších nejstřeženějších tajemství z období studené války," dodává.

Do podzemního města několikrát zavítal i polský komunistický vůdce, generál Wojciech Jaruzelski. "Vedl odtud i vojenská cvičení," dodává průvodce po pevnosti, která se pro veřejnost otevřela teprve před čtyřmi lety.

Komplex sloužil armádě i po pádu komunistického režimu v Polsku, a to až do roku 1995. Posledním armádním cvičením, do kterého se místní posádka zapojila, były manévry Piraňa (právě v roce 1995).

