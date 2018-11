Tu fotku vymaž, říkala fotografovi žena. Snímek pak vyhrál Czech Press Photo

Snímek orangutaní mámy z Bornea, která smutně drží v náručí své umírající dítě, na první pohled připomene obrázky madon s dítětem. Jenže na rozdíl od nich z něj nevyzařuje radost a naděje, ale hluboká beznaděj. "Tu fotku vymaž," radila Lukáši Zemanovi manželka, když jí obrázek ukazoval. Kdyby to udělal, byla by to chyba. Autor se stal absolutním vítězem Czech Press Photo 2018 a záběr byl vyhlášen jako fotografie roku.

Fotografie zvítězila i proto, že s velkou naléhavostí ukazuje, jaké bolestné a dramatické následky má kácení pralesů a jejich přeměna v plantáže palem olejných. Upozornila na to i porota soutěže: "Ostrov Borneo přišel za posledních 16 let o 100 tisíc orangutanů - to je víc, než kolik orangutanů tohoto kriticky ohroženého druhu stále žije," uvedla v hodnocení vítězného snímku.

"Fotografie vznikla během expedice, které jsem se účastnil," říká Lukáš Zeman. "Putovali jsme po místech, kde se setkává ještě neponičená příroda s lidskou činností. Dostali jsme se do oblasti, kde byla na jedné straně řeky rozpínající se plantáž a na druhé nedotčená příroda národního parku," vypráví fotograf.

"Na tom břehu, kde byly plantáže, zůstal ještě nevykácený pruh vegetace, maximálně padesát až sto metrů široký. Ještě v něm žila zvířata. Neměla tam však dostatek potravy ani životního prostoru a byla v podstatě uvězněna. Orangutani jsou neplavci, takže neměli žádnou šanci dostat se na druhou stranu, do nedotčené přírody," popisuje Lukáš Zeman.

"Jeli jsme lodí a náhle jsme uviděli orangutaní matku s mládětem, které nejevilo známky života," vysvětluje okolnosti, za kterých snímek vznikl. "Byla zhruba dvacet metrů před námi. Pozorovali jsme ji několik desítek minut. Přehazovala si bezvládné mládě stále z ruky do ruky a ono nereagovalo."

Když dostane otázku, jak na něj takový výjev působil, na chvíli se odmlčí, jako by hledal slova. A pak docela prostě řekne: "Bylo to dost drsné." Když pak snímek ukazoval manželce, prohlásila: "Prosím tě, smaž to. On je mrtvý…"

Lukáš Zeman fotku nesmazal, cítil, že v sobě nese silné poselství, které by se mělo dostat k lidem. Třeba proto, aby si uvědomili, jak dokážeme ubližovat přírodě a že se nám to může ve zlém vrátit.

Poslal fotografii do soutěže Czech Press Photo. Její úspěch ho samotného překvapil. "Doufal jsem, že bych snad mohl uspět v kategorii příroda, ale to, že vyhraje celkově, by mě ani ve snu nenapadlo," uvedl těsně po vyhlášení výsledků Czech Press Photo 2018.

Lukáš Zeman není profesionální fotožurnalista. Vystudoval informatiku na univerzitě v Pardubicích. Po škole založil v tomto městě reklamní studio, ke kterému po čase přidal i tiskárnu a fotoateliér. "Fotím sám za sebe a v podstatě se dá říci, že jsem fotograf amatér, který má rád přírodu," vysvětluje. "Snažím se společně s dalšími fotografy dokumentovat mizející místa na planetě a doufám, že úspěch v soutěži pro mne bude dobrý odrazový můstek pro další práci," konstatuje.

Na Borneo se vydal, protože ho považuje za jednu z posledních lokací, kde je možné pozorovat orangutany ve volné přírodě. "Na území celého ostrova Borneo dochází k neustálému střetu mezi přírodou národních parků a rychle se rozrůstajícími palmovými plantážemi a také dalším průmyslem, zejména uhelnými doly. Fotografii matky orangutana s umírajícím mládětem jsem pořídil v národním parku Tanjung Puting," vysvětluje.

Mezinárodní porota Czech Press Photo pak k jeho fotografii uvedla: "Tento příběh není jen o životě v divočině. Je to příběh o nás všech, o naší budoucnosti a o tom, jak úzce jsme svázaní jeden s druhým a s touto planetou. Na světě, kde žije sedm miliard lidí, se musíme naučit vnímat sami sebe jako součást přírody. Náš osud je spjat s osudem zvířat. Budoucnost přírody je naší budoucností. Příroda nepotřebuje lidi. Lidé potřebují přírodu. Znečišťování, vytlačování zvířat z jejich přirozených stanovišť a úbytek ozonové vrstvy jsou jen některé případy ilustrující, jak z modré planety děláme neúrodnou pustinu. Když umírá příroda, umírá i člověk."