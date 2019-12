To jsou Češi, kteří umí žít v souladu s přírodou. Fotograf vypráví jejich příběhy

Foto: Janek Sedlář

Fotograf a kameraman Janek Sedlář se společně s rodinou před deseti měsíci rozhodl jít za snem. Nechtěli už dál bydlet v paneláku a jen si představovat, jak hezké by bylo žít na vlastním pozemku v souladu s přírodou. Začali tedy objíždět lidi, kteří už takovou změnu udělali - aby zjistili, jak na to. Shromáždili řadu příběhů, které se rozhodl jako inspiraci sdílet s ostatními.

"Žili jsme v paneláku, zůstávali jsme stále ve své bublině, částečně obklopeni lidmi, kteří nesdílejí naši potřebu být v souladu s přírodou," říká fotograf Janek Sedlář. Jenže jedna věc je snít o změně a druhá věc je ji udělat. Člověk neví, jak na to ani kde začít.

Na to, jak udělat první krok, přišli během jízdy autem. "Na semaforu se symbolicky rozsvítila zelená a já řekl - no tak pojďme do karavanu a budeme objíždět rodové statky a farmy. Všechno to budeme natáčet, fotit a sdílet s ostatními. Vystoupíme tak z naší bubliny a pro sebe i pro ostatní získáme informace od lidí, kteří už takto žijí," vysvětluje.

Vystěhovali se z pronájmu a jejich domovem se stal karavan. "Náš projekt jsme pojmenovali Žít lehce. Šli jsme do neznáma, ale s jasným záměrem inspirovat sebe i ostatní," říká Janek Sedlář.

Postupně zaznamenal deset příběhů a chystá další. "Ti lidé se nesnaží změnit celý svět. Mění jen kousek svého prostoru. Nejsou to oběti okolností, ale tvůrci svého života," říká Sedlář. On sám se rozhodl vytvořit web, kde budou za členský příspěvek k dispozici inspirativní příběhy lidí, kteří tvoří vlastní realitu.

"Chceme propojit sebe i ostatní s lidmi, kteří úspěšně dokázali jít za svým snem. Chceme rozbít mýtus, že to je složité a komplikované," vysvětluje. Na rozjezd webu www.zitlehce.cz a na pokračování dokumentu nyní sbírá finance prostřednictvím crowdfundingové kampaně na HitHitu. Další informace a fotografie najdete také na Facebooku: facebook.com/zitlehce.

Video, ve kterém Janek Sedlář vysvětluje projekt Žít lehce: