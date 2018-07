Tak vypadá splněný sen. Fotograf žije v obytném autě, jezdí po světě a fotí magii stromů a lesa

Máte svůj sen, ale bojíte se, že je neuskutečnitelný? Nizozemský fotograf Lars van de Goor vám může dodat odvahy. Jeho novým domovem se stalo obytné auto. A dělá to, co vždycky chtěl - žije na cestách, fotí stromy a magii lesa. Český fotograf a filmař Janek Sedlář teď o něm točí film, kterým chtějí oba ukázat, že splnit se dá v podstatě jakýkoliv sen. Jen je potřeba chtít a věřit, že to jde.

"Jsou to tři roky, co jsem se s Larsem setkal osobně u něj doma, v Nizozemsku," říká Janek Sedlář, kterého s Larsem van de Goorem spojuje podobný přistup k fotografování i zájem o obrazovou magii stromů a lesů.

Filmová ukázka z života slavného fotografa Larse van der Goora | Video: | 02:06

"Fotili jsme spolu na jeho oblíbených místech a postupně jsme se stali přáteli," říká Janek Sedlář. Už tehdy si říkal, že by bylo skvělé natočil o Larsovi film. Jedná se totiž o velmi inspirativního člověka, jehož snímky jsou známé mezi fotografy přírody po celém světě.

"Když jsem zjistil, že Lars se rozhodl opustit svůj dům a žít v obytném autě jako fotografický nomád, řekl jsem si, že je to ideální chvíle, abych začal na filmu pracovat," vysvětluje český filmař a fotograf.

Momentálně už má materiál zhruba na polovinu dokumentu a společně s Larsem van de Goorem se rozhodli, že se pokusí oslovit fanoušky a peníze na dokončení projektu si zajistit prostřednictvím Kickstarteru. To je internetová stránka, kde příznivci mohou přispět na projekty, které se jim líbí, a pomoci jim tak k uskutečnění.

"Věřím, že myšlenka dokumentu přesahuje hranice fotografie. Týká se nás všech. Tématem je to, jak žít naplno a dělat to, co si užíváme a co přináší radost nejen nám samotným, ale i lidem okolo," říká Janek Sedlář.

Chcete podpořit film? Na serveru Kickstarter najdete projekt Janka Sedláře a Larse van de Goora pod názvem Step into the world of Lars van de Goor.

Lars van de Goor je nizozemský fotograf, který se narodil v krajině jezer a farem v roce 1964. Dlouho se živil jako muzikant, v roce 2007 přešel k fotografii. Momentálně žije společně s manželkou v obytném autě a pokouší se zachytit unikátní momenty v přírodě po celém světě. Za své snímky získal řadu prestižních ocenění, například cenu Hasselblad Masters v letech 2010 a 2016, nebo zlatou medaili z Trierenberg Super Circuit, což je jedna z nejprestižnějších fotosoutěží.

Filmový dokument bude trvat 50 minut a budete díky němu zažít magické momenty v lesích Velké Británie, Španělska či třeba Portugalska. "Uvidíte také způsob, jakým Lars pracuje, nebo jak vypadá život fotografického nomáda," vysvětluje nezávislý filmař Janek Sedlář.

Společně s Larsem van de Goorem by pak rádi dostali film i na známé festivaly cestovatelského filmu.