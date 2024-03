Britská královna v supermarketu a další příběhy za fotkami amerických reportérů

Foto: Warren K. Leffler, Library of Congress, U.S. News & World Report Magazine Collection

Fotografie slavných osobností z 50. až 80. let. pořízené reportéry časopisu U.S. News & World Report vyprávějí jen oficiální část příběhu. Některé věci však za nimi zůstávají skryty. Třeba to, že budoucí britskou premiérku Margaret Thatcherovou museli v USA v roce 1977 zachraňovat ze zamčené hotelové koupelny nebo že prezident Eisenhower šel raději golf, než by se setkal s Fidelem Castrem.

Novináři z amerického magazínu U.S. News & World Report vyfotografovali v době od padesátých do osmdesátých let uplynulého století řadu velmi slavných osobností - počínaje britskou královnou Alžbětou II. přes papeže Jana Pavla II. až po kubánského revolucionáře Fidela Castra.

Výběr z těchto snímků přináší fotogalerie u tohoto článku. Řada příběhů, které se odehrály během návštěv těchto lidí v USA, však upadla do zapomnění, a z jiných se zase staly legendy. Připomeňme si některé z nich:

Margaret Thatcherová zamčená v hotelové koupelně

V roce 1977 byla Margaret Thatcherová ještě šéfkou britské konzervativní strany, toho času v opozici. Byla však přesvědčena, že se brzy stane premiérkou (což se jí splnilo v roce 1979), a tak podnikla řadu zahraničních návštěv. Jednou z nejvýznamnějších byla ta do Spojených států amerických, kde se setkala mimo jiné i s prezidentem Jimmym Carterem.

Archivy po dlouhých třicet let skrývaly zmínku o jedné nepříjemnosti, která "železnou lady" v USA potkala. Kvůli vadné klice zůstala uvězněna v koupelně hotelu Warwick v Houstonu. O události se začalo psát až v roce 2007. "Vnitřní klika dveří nefungovala správně a pan Thatcher i paní Thatcherová museli být při různých příležitostech vyproštěni," citují noviny Arkansas Democrat Gazette dobovou zprávu britského generálního konzula Roye Foxe.

I královny občas chodí do supermarketu

Britská královna Alžběta II. zase zaujala novináře tím, že během své první návštěvy USA zavítala na baseball. Zhlédla zápas univerzitních týmů Maryland Terrapins a North Carolina Tar Heels. Když se její konvoj vracel ze zápasu, zastavil cestou u supermarketu v College Parku ve státě Maryland. Královně bylo tehdy 31 let a podle britských novin Express to bylo poprvé v jejím životě, co do podobné prodejny vkročila. "Je hezké, že tady s sebou můžete vzít děti," řekla prý tehdy nakupujícím v oddělení mražených potravin.

Prezident šel raději na golf, než by přijal Fidela Castra

Jen chvíli poté, co na Kubě v roce 1959 převzali moc revolucionáři, zamířil jejich vůdce Fidel Castro na návštěvu USA. Přijel na pozvání americké Asociace vydavatelů denního tisku. Pokud však čekal, že se s ním sejde americký prezident, musel být zklamán. Dwight Eisenhower to rozhodně neměl v plánu a raději se vydal na golf, aby se případnému setkání s Castrem vyhnul.

Před odjezdem se ale Castro setkal s viceprezidentem Richardem Nixonem. Ten doufal, že navede revolucionáře "správným směrem" a odkloní ho od radikální politiky. Z rozhovoru však odcházel plný pochybností o možnosti přeorientovat Castrovo myšlení.

Castro se během své návštěvy stal mimo jiné i velkou hvězdou televizní talkshow Eda Sullivana. Ten se ho zeptal: "V latinskoamerických zemích diktátoři znovu a znovu kradli miliony a miliony dolarů, mučili a zabíjeli lidi. Jak s tím chcete na Kubě skoncovat?" Fidel se usmál a odpověděl: "Velmi jednoduše. Tím, že nedovolíme, aby v naší zemi znovu zavládla nějaká diktatura. Můžete si být jisti, že Batista… bude posledním diktátorem na Kubě."

Legendární bota Nikity Chruščova. Mlátil s ní, nebo ne?

Jeden ze snímků amerických fotoreportérů z časopisu U.S. News & World Report zachycuje také sovětského vůdce Nikitu Chruščova na zasedání OSN v roce 1960 v New Yorku.

Fotografie je tedy přesně z doby, ke které se váží historky o tom, jak Chruščov v OSN rozčileně bouchal svou botou do stolu. Historici a politologové se dodneška přou, jestli se to skutečně stalo, nebo ne.

Potvrzená pravda je, že se Chruščov velmi rozzlobil. Příčinou byl projev delegáta z Filipín, který prohlásil, že východní Evropa byla "zbavena politických a občanských práv" a že byla fakticky "pohlcena Sovětským svazem". Chruščov pak skutečně bouchal pěstí do stolu (v tom se všichni shodují).

Slavná historka však vypráví o tom, že si navíc sundal botu a bušil do stolu právě jí. A zatímco někteří očití svědkové to potvrzují, jiní naopak říkají, že to tak nebylo. Ať už to bylo jakkoliv, nejčastější otázka návštěvníků budovy OSN dodneška zní: "Kde seděl Chruščov, když bouchal tou botou?"

Fotky, které se staly historií

Společnost U.S. News & World Report začala svůj časopis vydávat v roce 1948. Její sbírka obsahuje především snímky pořízené pracovníky časopisu v letech 1952 až 1986. Většinu z nich pořídili tři hlavní fotografové: Warren K. Leffler, Thomas O'Halloran a Marion Trikosková.

Prošli jsme menší část této ohromné sbírky (v našem případě šlo o několik tisíc naskenovaných negativů) a některé z nich jsme vybrali pro fotogalerii. Podle darovací smlouvy věnovala společnost U.S. News & World Report veřejnosti veškerá práva, která měla k fotografiím, a sbírku předala Knihovně Kongresu (Library of Congress). Jak se uvádí na jejích stránkách, u těchto konkrétních snímků nejsou známa žádná omezení, která by bránila v jejich publikování.