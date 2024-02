Chruščove, jdi domů! Fotky z USA, které jsme podle komunistů neměli nikdy vidět

Jak vypadala Amerika od padesátých do sedmdesátých let? Ukazují to unikátní zpravodajské fotografie z té doby. Lidé v tehdejším Československu se však na ně ve většině případů nemohli podívat. Komunistům nebylo po chuti ukazovat výrazně vyšší životní úroveň na Západě. Tehdejší cenzura proto pečlivě vybírala jen to, co podporovalo obraz USA jako imperialistické mocnosti, kde se nežije dobře.

Tehdejší americkou zpravodajskou fotografii, zaznamenávající jak běžný život, tak i významné politické události, reprezentují například snímky z archivu fotografií časopisu U.S. News & World Report, které jsou nyní uloženy v knihovně amerického Kongresu. Jde téměř o 1,2 milionu originálních negativů, které knihovně věnoval vydavatel časopisu. Společnost U.S. News & World Report začala svůj časopis vydávat v roce 1948. Sbírka obsahuje především snímky pořízené pracovníky časopisu v letech 1952 až 1986. Jejich autory jsou z valné většiny tři hlavní fotografové: Warren K. Leffler, Thomas O'Halloran a Marion Trikosková. Působili hlavně ve Washingtonu, D.C. a v okolí, ale občas vyjížděli za speciálními úkoly i mimo tuto oblast. Prošli jsme menší část této ohromné sbírky (v našem případě šlo o několik tisíc naskenovaných negativů) a některé z nich jsme vybrali pro fotogalerii. Dobové zpravodajské fotografie ukazují, jak v období padesátých, šedesátých a sedmdesátých let vypadaly americké obchody, jak tehdy lidé žili a zároveň také připomínají období studené války, války ve Vietnamu, velkou ropnou krizi i boj Afroameričanů za rovnoprávnost. Podle darovací smlouvy věnovala společnost U.S. News & World Report veřejnosti veškerá práva, která měla k fotografiím ve sbírce poskytnuté Knihovně Kongresu (Library of Congress). Jak se uvádí na jejích stránkách, u těchto konkrétních snímků nejsou známa žádná omezení, která by bránila v jejich publikování.