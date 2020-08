Krásné a dynamické snímky pohybu. Špičkový fotograf radí, jak je pořídit

Foto

Martin Kozák zasvětil sportovní fotografii posledních pět let profesního života a patří v tomto oboru k české špičce. Jeho snímky poznáte na první pohled, protože kromě zachycení momentu přidávají i výrazné výtvarné pojetí. V článku vysvětluje, jak vytvořit podobně dynamické snímky pohybu pomocí techniky zvané panning.

Jak dosáhnout toho, aby byl předmět na fotce zvýrazněn tím, že se rozmaže pozadí?

Kombinací dvou faktorů: delšího expozičního času a sledování pohybujícího se objektu v hledáčku během expozice. Objekt zájmu pak bude ostrý a pozadí máznuté ve směru pohybu objektu. Takový snímek pak působí velmi dynamicky.

Proč je důležité kopírovat pohyb objektu i při samotné expozici?

Chceme mít hlavní objekt ostrý, a proto je třeba ho udržet co nejpečlivěji na stejném místě v hledáčku, a to právě během expozice. I když tedy po stisku spouště v hledáčku na malý okamžik nic neuvidíte, je důležité ve sledování nepřestat a pokračovat co nejplynuleji dál. Této technice, kdy fotoaparátem sledujete pohybující se objekt podobně, jako když třeba sportovní střelec sleduje pohyb asfaltového holuba, aby ho mohl zasáhnout v letu, se říká panning.

Má výraz panning český ekvivalent?

Nejlepší české slovo pro tuto techniku je "švenkování".

Jak ideálně nastavit fotoaparát pro podobné snímky?

Zaostřování nechte na přístroji, autofokus si s tím poradí. Je třeba najít dostatečně dlouhý čas. Ten se může velmi lišit podle rychlosti pohybujícího se objektu, jeho vzdálenosti od fotografa a ohniskové vzdálenosti použitého objektivu. Přepněte tedy fotoaparát do režimu priority času a pro začátek zvolte čas například 1/200 s. Platí, že čím delší čas, tím výraznější máznutí pozadí, což je ale vykoupeno vyšší náročností na správné technické provedení panningu. (Jinými slovy, čím delší je čas expozice, tím těžší je udržet sledovaný objekt na jednom místě v hledáčku - a pokud se to nepovede, nebude ostrý).

Který fotoaparát je pro panning nejvhodnější a proč?

Já používám zrcadlovku Canon EOS-1D X. Její velká výhoda právě pro panning je minimální "blackout" hledáčku, neboli okamžik, kdy je zrcátko nahoře, a v hledáčku tudíž není nic vidět. Také se hodí stabilizace, ať už v objektivu, nebo na čipu; minimalizuje totiž roztřesení ve směru kolmém na směr pohybu.

Při jakých sportech je panning nejefektivnější?

Každého napadne spojení panningu a motorsportu; tam se s ním opravdu potkáte nejčastěji. Ale panning se dá použít téměř u libovolného sportu, u kterého se sportovec pohybuje jedním směrem - od atletiky přes rychlobruslení až třeba po skoky do vody. Aby efekt co nejvíce vynikl, je vhodné najít záběr s co nejvíce členitým pozadím.

Využívá se tato technika i jindy než při focení sportu?

Určitě ano, třeba při fotografování zvěře (sprintující gepard) nebo na svatbách (tančící pár). Kreativitě se prostě meze nekladou.

O fotografovi