Rudá a černá, jako z hororu. Karlínský masopust pohledem fotografa Richarda Horáka

před 1 hodinou

Nemusíte jezdit do Benátek nebo do Ria, abyste si užili masopustu a masek. Můžete si je vychutnat i doma, díky mnoha masopustním průvodům. Pražský fotograf Richard Horák se vydal za maskami do Karlína. A některé záběry chůdařů z Long Vehicle Circusu vypadají, jako by se v Karlíně točil temný a hrůzyplný film.

Richard Horák je fotograf, který miluje Prahu ve všech jejích podobách a z jeho snímků je to patrné - ať už fotí klasická městská panoramata nebo dění v ulicích. Velmi často ho potkáte na nejrůznějších akcích, které se v metropoli odehrávají. Tentokrát se vydal dokumentovat Karlínský masopust a vznikly působivé snímky, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii u tohoto článku. Autor snímků je mimo jiné držitelem ceny Svazu českých fotografů a ceny starosty Prahy 1 ze soutěže Praha fotografická. Letos postoupil do finále Světového poháru profesionálních fotografů v Atlantě (v kategorii Příroda a krajina). Výsledky finále budou známy v dubnu, ale už teď je to obrovský úspěch. Český úspěch na světovém poháru profesionálních fotografů. Richard Horák je v Top 10 číst článek