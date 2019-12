Rozzářená vánoční Vídeň na fotkách: sladký punč namíchaný z Klimta a Disneyho

Advent letos začíná 1. prosince, ale populární vánoční trhy ve Vídni běží už čtrnáct dní. Zvláště když se večer rozzáří tisíce světel, mají silné kouzlo, které láká davy turistů z celé Evropy. Působí jako mix Klimtovsky zlatých obrazů, sladkých kreslených pohádek od Disneyho a zvláštní noblesy bývalé metropole rakousko-uherského mocnářství. Pojďte se podívat.

Adventní trhy ve Vídni patří k nejvyhlášenějším v Evropě. Voní tam punč a svařené víno, stromy obalené diodami svítí do tmy, hotely jsou plné a vánoční atmosféra odtud sálá.

Ano, možná to tam trochu připomíná narozeninovou oslavu bez oslavence. Odkazy na duchovní rozměr adventu se stále více ztrácejí a místo jeslí s Ježíškem vykukují odevšad spíše sněhuláci, sobi a lesní zvířátka. Není to samozřejmě vina Vídně, ale obecný jev v celé Evropě. Ať se člověku tento posun líbí, nebo ne, vánoční atmosféra vídeňských trhů je i tak příjemná a lákavá. Potvrzuje to každoročně množství turistů, kteří za touto atmosférou vyrážejí.

Trhy a adventní výzdoba jsou zároveň velice zajímavým odrazem doby, který o nás vypovídá více, než se na první pohled může zdát.

O odklonu od náboženských tradic k disneyovsko-konzumní poetice už zde byla řeč. Ve výzdobě se však odráží třeba i to, jak se potýkáme s globálním oteplováním. Zpoza stromů vykukují umělí sněhuláci, místo sněhových vloček padajících z oblohy si jejich obrázky promítáme na chodníky. I nasvícení stromů jako by mělo připomínat jiskření námrazy. Možná že kdysi býval v našich končinách sníh o Vánocích běžný, ale dnes na něj jen mírně bizarním způsobem vzpomínáme.

Patrné je i to, jak se rozcházíme s přírodou. Odmítáme přijmout, že nastal šedivý čas odpočinku, který je nutný, aby se mohlo zrodit nové jaro. A tak když v přírodě chybí barvy, dodáme je tam. Když chybí rozruch, postaráme se o něj.

Přes to všechno je předvánoční Vídeň místo, které se vyplatí navštívit. Je fascinující pro ty, kdo se baví ruchem a kouzlem adventních trhů, i pro ty, kteří chtějí přemýšlet, co všechen ten shon, světla a přesunující se proudy peněz vypovídají o naší civilizaci.

Pár rad na cestu: