Magie předvánoční Vídně na fotkách: Trhy, světla, litry punče i zpívající kůň

před 3 hodinami

Je to neuvěřitelné: Vídeň už od poloviny listopadu žije naplno Vánocemi. Vánoční výzdoba, tisíckrát ohrané vánoční písničky, světla, svařák, stánky a davy. Co na tom může být přitažlivého? Kdo byl ve Vídni touto dobou, se neptá. Ví, že předvánoční rakouská metropole má neopakovatelnou atmosféru. A že stojí za to ji vidět. Pojďte se s námi podívat do ulic a na vánoční trhy.

Ulicemi v centru Vídně zněla o víkendu čeština a slovenština snad více než němčina. Od poloviny listopadu tam mají "Vánoce". A předvánoční atmosféra láká do rakouské metropole desetitisíce turistů z celého světa. Mnoho z nich přijíždí samozřejmě z Čech, Moravy a ze Slovenska. Přece jen, je to blízko. Spousta světel, mnoho nejrůznějších předvánočních trhů a vánoční výzdoba zcela ovládly centrum města. Kupodivu, nepůsobí to nijak nepatřičně, i když je stále ještě listopad. Předvánoční Vídeň působí přesvědčivě a příjemně. A trochu jako z mírně kýčovité pohádky. Na které trhy zajít, když je jich tolik? Pro turisty, kteří si chtějí vychutnat tamní předvánoční atmosféru, je tu dobrá i špatná zpráva. Ta špatná je, že všechny trhy za víkend nejspíš nestihnou oběhnout. Je jich opravdu hodně. A ta dobrá? Všechny trhy rozhodně vidět nemusí. V zásadě jich stačí obejít zhruba pět - a ty jsou velmi blízko u sebe, takže se to dá zvládnout pěšky. Ten největší je před radnicí. Čeká tam spousta stánků, bruslení v parku a neuvěřitelně nasvícené stromy. Určitě je lepší zajít si tam až večer. Ve dne je dojem o hodně slabší. Nedaleko od radnice leží také vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie. Působí dojmem, že tam kladou velký důraz na tradice a lidové výrobky. Jen přes cestu je pak další vánoční trh - a protože je hned před muzeem moderního umění Mumok, je samozřejmě také moderní. Od prostředí, ve kterém se odehrává, přes hudbu a videoprojekce, které si mohou návštěvníci vychutnávat s hrnkem punče v ruce. Tento trh pochopitelně láká především mladé lidi. Dalším trhem, který si nelze nechat ujít, je ten před katedrálou sv. Štěpána. A určitě je možné zajít také na tržiště ve Freyungu (zaměřené hodně na tradici) a na nedalekém náměstí Am Hof. Jako v pohádce. Vánoční trhy ve Vídni lákají na krásnou výzdobu a desítky stánků i velké kluziště | Video: Jakub Zuzánek, Tomáš Vocelka | 01:09 Dva tipy do předvánoční Vídně Pokud byste se rozhodli zajet si třeba ještě do Prátru nebo se hodláte vydat někam jinam mimo přímé centrum města, určitě se vyplatí nainstalovat si do mobilu aplikaci Wiener Linien, přes kterou můžete snadno nakupovat jízdenky MHD (vyplatí se denní nebo 24hodinová). Jen počítejte s tím, že před prvním použitím budete potřebovat pár minut na vyplnění osobních údajů. Pokud už budete ve Vídni, nenechte si ujít výstavu impresionisty Clauda Moneta v Albertině. Uvidíte tam i spoustu jeho slavných obrazů s lekníny. Vstupenka jde předem objednat přes internet, což doporučujeme. A pro fotografy ještě jeden tip na závěr. V Albertině je také výborná výstava fotografky Helen Levittové. Její dokumentární fotografie z ulic New Yorku i jiných měst mají velké kouzlo.