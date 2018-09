Foto: Drsný závod přes Rusko. Etapy z Moskvy do Vladivostoku zvládli jen čtyři muži

před 43 minutami

Start v Moskvě. Pak 9100 kilometrů v sedle. Jen ti nejtvrdší závodníci dojedou do cíle extrémního cyklistického závodu, který během patnácti etap přetne celé Rusko a končí ve Vladivostoku. Letos dojeli do cíle čtyři. V pětileté historii závodu to byl rekord. A celou událost opět skvěle zachytili tři fotografové.

Extrémní cyklistický závod z Moskvy do Vladivostoku připomíná trochu to, co se říká o ruské povaze. Když Američany proslaví náročný cyklistický závod RAAM od východního k západnímu pobřeží dlouhý 4800 km, Rusové řeknou: To nic není. A udělají závod dvakrát tak dlouhý a mnohem drsnější. Právě takový je Red Bull Trans-Siberian Extreme Race, který stejně jako loni zachytili tři vynikající fotografové. Denis Klero, Pavel Sukhorukov a Masha Berliner. Závod se jezdí už pátou sezonu a do cíle vždy dorazí jen hrstka cyklistů (ovšem na startu jich také nestávají žádné davy). Letos dojelo do cíle nebývalé množství lidí - celkem čtyři. Jen ti nejsilnější zvládli nástrahy patnácti etap o celkové délce 9100 kilometrů. Jen pro názornost - na jednu etapu tak vychází průměrná délka něco přes 600 kilometrů. První etapa odstartovala 24. července z Moskvy. Etap bylo celkem patnáct a cyklisté dorazili do Vladivostoku za 25 dní. Nesedí vám ta čísla? To proto, že závodníci často jeli etapu déle než 24 hodin - například vítěz Pierre Bischoff absolvoval tu poslední patnáctou za 26 hodin a 37 minut. Jezdci měli také během závodu několik volných dnů na odpočinek. Výsledky byly nakonec takové:

1. Pierre Bischoff - Německo

2. Michael Knudsen - Dánsko

3. Marcelo Florentino Soares - Brazílie

4. Amit Samarth - Indie Celkový čas vítěze byl 315:45:26, druhý v pořadí měl souhrnný čas o osm hodin delší.