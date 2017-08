Drsný závod napříč Ruskem. Trasu z Moskvy do Vladivostoku zvládli jen tři cyklisté

před 1 hodinou

Odstartovali v Moskvě, cíl byl ve Vladivostoku. Čekalo je přes devět tisíc kilometrů. Zvládli to jen tři. Pojďte se podívat na jeden z nejdrsnějších cyklistických závodů světa: Red Bull Trans-Siberian Extreme Race.

Bývalý profesionální cyklista Alexej Ščebelin se stal vítězem extrémního cyklistického závodu Red Bull Trans-Siberian Extreme, který nakonec dokončili jen tři jezdci. Za Ščebelinem skončil Pierre Bischoff z Německa a Florentino Marcelo Soares z Brazílie.

Na start závodu v Moskvě se 18. července postavilo osm mužů a dvě ženy. Bylo před nimi 14 etap, 9 211 kilometrů. Cíl byl 10. srpna ve Vladivostoku. Ve stoupáních během závodu na jezdce čekalo také 79 tisíc výškových metrů, které museli zdolat. Navíc museli dodržet nebo překonat předepsaný minimální rychlostní průměr 21 km/h.

Nejkratší etapa měřila 310 kilometrů, ta nejdelší (z Čity do Svobodného) se táhla 1386 km a nejlepší jezdec na její zvládnutí potřeboval více než 52 hodin.

V rámci závodu cyklisté projeli sedmi časovými zónami a vítěz Ščebelin strávil v sedle celkem 312 hodin 16 minut a 58 sekund. Mimochodem - je to zhruba čtyřikrát více, než strávil na kole Chris Froome během letošní Tour de France. Etapy byly extrémní, ta nejdelší měřila 1386 kilometrů.

Závodníci během každého dne spotřebovali zhruba 10 tisíc až 15 tisíc kalorií. Pořadatelé tento energetický výdej přirovnávají třeba k 50 cheeseburgerům, které byste museli sníst, abyste energii doplnili. Vypili také v průměru 7 až 12 litrů tekutin denně.

Během závodu to vypadalo, že první ženou, která ho dokončí, se stane Gervais Dubinová. Má za sebou úžasný životní příběh - přežila rakovinu. Nakonec však musela vzdát. "Kdybych měla silnější vůli, asi bych v závodě vydržela déle. Myslím, že až 90 procent výsledku zde dělá vůle," svěřila se deníku The New York Times.