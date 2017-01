Britský dokumentarista Martin Parr byl oceněn za výjimečný přínos světové fotografii

před 54 minutami

Dokonce i s fotkami obyčejného života jde okouzlit celý svět. Britský fotograf Martin Parr podobnými snímky ovlivnil celou generaci fotografů. Teď za to získal prestižní cenu za významný přínos fotografii, kterou uděluje Sony World Photography Organisation.

Jméno Martina Parra (64) patří ve světě současné fotografie k těm nejznámějším. Součástí jeho fotek je kritický pohled na moderní společnost a konzumní styl života. Různé situace běžného života však dokáže glosovat velmi vtipně a jeho snímky jsou často plné bizarních nebo legračních momentů a paradoxů.

Sony World Photography Organisation letos právě Martina Parra ocenila prestižní cenou za výjimečný přínos světové fotografii. Martin Parr je stejně jako český fotograf Josef Koudelka členem jedné z nejlepších světových fotoagentur - Magnum Photos. Martin Parr si cenu převezme na 20. dubna v Londýně, v předvečer zahájení velké výstavy nejlepších fotografií z velké celosvětové fotografické soutěže Sony World Photography Awards 2017. Součástí výstavy, která bude otevřena 21. dubna v londýnském Sommerset House a potrvá do 7. května, bude samozřejmě i část věnovaná Parrově tvorbě.

Parr často fotí rozsáhlé fotografické projekty. K jednomu z nich, kdy fotil talíře s nevábně vyhlížejícím obyčejným jídlem, ho prý inspirovaly obrázky, které kdysi viděl v jedné české kuchařce vydané za bývalého režimu.

Velmi známé jsou například Parrovy cykly fotografií, které zachycují lidi na plážích, nebo ty, které satiricky odrážejí život britské střední třídy. Sám Parr své fotky rád komentuje slovy: „Když lidé při pohledu na mé fotografie mají chuť smát se a plakat zároveň, to je přesně to, co ve mně tyto obrazy vyvolávají. Vždy mě zajímalo zobrazovat oba tyto extrémy.“

Martin Parr během své kariéry vydal více než 90 fotografických knih a u dalších 30 byl editorem. Byl také kurátorem velkých fotografických festivalů ve francouzském Arles a v britském Brightonu. Parrovy snímky jsou součástí významných sbírek, například Muzea moderního umění v New Yorku, Tate Gallery v Londýně nebo Centre Pompidou v Paříži.

autor: Tomáš Vocelka