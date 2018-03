Jak jde dohromady brexit a láska? Fotografka Laura Pannacková zachytila obavy mezinárodních párů

před 21 minutami

Pár se vyjádřil o životě v Británi a Brexitu | Video: British Journal of Photography

Britská fotografka Laura Pannacková vytvořila sérii snímků, na které se snaží zachytit obavy partnerských dvojic pramenící z takzvaného brexitu. Symbolicky jde o o páry, ve kterých je vždy z jeden z partnerů Brit a druhý pochází z některé ze zemí Evropské unie. Některé z dvojic při fotografování dokonce řekly, že uvažují o odchodu ze Spojeného království.

S nápadem nafotografovat podobnou sérii přišel British Journal of Photography a oslovil fotografku Lauru Pannackovou.

Soubor obsahuje třináct portrétů partnerských dvojic žijících v Londýně. Každá z nich snímky okomentovala a svěřila se se svým osobním pohledem na brexit. Na snímcích se objevují Britové a s nimi jejich protějšky původem z Itálie, Finska, Bulharska, Španělska, Polska, Švédska, Francie či Německa.

Mirjami: Už mám zase pocit, že jsem tady na obtíž

"Když jsme se dozvěděli o Brexitu, brala jsem to osobně. Pocházím z imigrantské rodiny a v dětství jsem zažila rasové výpady a stereotypy mířící proti cizincům. Narodila jsem se ve Finsku, ale oba moji rodiče pochází z Číny. Vždycky jsem se cítila jako outsider," říká grafička Mirjami, která žije s britským dělníkem Adamem. "Když jsem se přestěhovala do Londýna, poprvé jsem se cítila tak, že někam patřím, že je to místo, kde se potkávají lidé z různých koutů světa. Že každý z nás sice vypadá jinak, ale patříme k sobě a máme mnoho společného," vysvětluje.

Poté, co lidé v referendu odhlasovali brexit, se podle Mirjami všechno změnilo. "Najednou jsem začala mít stejný pocit jako v dětství, že mě tady nechtějí a že jsem místním na obtíž."

Lorenzo a Phoebe: Odejdeme do Itálie

Lorenzo je italský historik a Phoebe britská obuvní návrhářka. "Náhle jsme si uvědomili, že žijeme v londýnské bublině a že zbytek země se na nás dívá s hořkostí, způsobenou mimo jiné i tím, že je Londýn bohatší. Možná, že my sami jsme součástí toho problému, protože ani jeden z nás nikdy nepřemýšlel o tom, že by někdy mohl žít někde za dálničním okruhem M25 (je to komunikace ohraničující Londýn)," vysvětluje dvojice. Lorenzo i Phoebe se rozhodli, že se kvůli brexitu z Británie odstěhují do Itálie. "Oba jsme vyrostli jako Evropané," říkají.

Jana a Luke: Milujeme Londýn, ale uvažujeme o Německu

"Milujeme Londýn," říká Jana, původem z Německa. "Přestože to pro nás bylo finančně velice těžké, podařilo se nám koupit malý dvoupokojový byt v Islingtonu (jde o londýnskou čtvrť). Jsme součástí komunity a máme tam hodně přátel," vypráví. Jejich dcery zde chodí do školy a Jana by se jen nerada stěhovala někam jinam.

"Po referendu jsme ale začali s Lukem přemýšlet o tom, že se s rodinou přesuneme do Německa," vysvětluje. Vadí jí nejistota, ve které teď žije, a také má vážné pochyby o tom, jak si povede britská ekonomika po vystoupení z unie. "Ve Spojeném království je a bude spousta nestability, zatímco Německo je stabilní. Náš budoucí osud by tam byl mnohem předvídatelnější a bezpečnější," říká Jana a stěžuje si na to, že německá komunita v jejím londýnském okolí se v poslední době dramaticky zmenšila. Podle ní žilo v okolí osm německých rodin a šest z nich už je zpátky v Německu.

O projektu Oddělení

S projektem Separation (Oddělení) přišel prestižní magazín British Journal of Photography. Podílela se na něm také společnost Serif, s jejímž softwarem Affinity pro iPad editovala fotografka Laura Pannacková výsledné snímky. Všech třináct portrétů a další příběhy najdete (v angličtině) na adrese www.bjp-online.com/tag/laura-pannack-brexit.