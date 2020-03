Nejlepší sportovní fotky podle World Press Photo: Gazely z Gouandé a veteránské ragby

Dubnové slavnostní vyhlášení soutěže World Press Photo letos proběhne pouze prostřednictvím on-line přenosu. Ještě než se tak stane, v rubrice Foto blíže představíme nominované fotografy i jejich práci. Po prvním dílu, který se zaměřil na kategorii Problémy dnešní doby, dnes přinášíme nominace v kategorii Sport.

(2. díl seriálu) - Stresujících zpráv je všude více než dost, proto v tomto díle seriálu o nominacích na prestižní ceny World Press Photo dáváme přednost kategorii Sport před těmi ryze zpravodajskými. Seriál se zaměřuje především na fotografy nominované za série snímků (nominace za jednotlivé snímky si můžete připomenout v této galerii).

Za fotoseriály v kategorii Sport byli nominováni:

Kim Kyung-Hoon (Jižní Korea): Japonští veteránští ragbisté

Jihokorejský fotograf pracující pro agenturu Reuters se zaměřil na fenomén japonského veteránského ragby. "Fuwaku Rugby Club v Tokiu byl založen v roce 1948 a je jedním ze 150 klubů, které se na veteránské ragby zaměřují," konstatuje fotograf.

Za veteránské hráče jsou v Japonsku považováni všichni ve věku nad čtyřicet let. "Japonsko je zemí s největší populací stárnoucích lidí na světě, plných 28 procent lidí je starších než pětašedesát let," vysvětluje Kim Kyung-Hoon. "Senioři trpí samotou a podle Japan Times je to dokonce tak, že 15 procent starých mužů s někým naživo komunikuje jen jednou za dva týdny," uvádí fotograf. Právě ragby jim pomáhá bojovat se samotou a udržovat sociální vazby.

Olivier Papegnies (Belgie): Gazely z Gouandé

Dívčí fotbalový tým Gazely z Gouandé je jedním z šestnácti, které v africkém Beninu nabízejí mladým ženám zlepšení života prostřednictvím sportu. Nejde zdaleka jen o fotbal, ale také o vzdělávání, osvětu v boji proti příliš časným sňatkům a o to, aby ženy získaly více sebedůvěry. Belgický fotograf Olivier Papegnies se zaměřil především na tuto mimosportovní rovinu. Propojení sportu, osvěty a vzdělávání v Beninu podpořila i mezinárodní fotbalová organizace FIFA. "Loni pak prezident Beninu Patrice Talon oznámil plán na založení čtyř nových fotbalových škol, včetně jedné pro ženy," uvádí autor snímků.

Wally Skalij (USA): Povstali z popela

Rozsáhlé lesní požáry zcela zničily jejich město Paradise v Kalifornii, hráči amerického fotbalu z místního klubu Paradise Bobcats se však nevzdali. Město z devadesáti procent lehlo popelem a jeho obyvatelé se rozprchli do nejrůznějších míst v USA. Požár se však zastavil na hranici hřiště pro americký fotbal, které patřilo místní střední škole. "Téměř všichni hráči přišli o své domovy, ale když trenér Rick Prinz zavelel, všichni zase začali jezdit na tréninky - i když to pro mnohé znamená dlouhou cestu," vysvětluje fotograf Wally Skalij. "Jejich cílem nebylo jen znovuzrození týmu, ale také znovuzrození celé místní komunity," říká. Bobcats pak bez porážky absolvovali celou úspěšnou sezonu a soupeř je zastavil až v posledním, finálovém zápase.