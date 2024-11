Kokain? Jen krev, korupce a smrt, říká trojnásobný vítěz World Press Photo

"Prožíváme zlatý věk kokainu. Navzdory více než padesát let trvající 'válce proti drogám' nebyla jeho spotřeba a produkce nikdy vyšší. Pro mnoho Evropanů a Američanů je kokain večírkovou drogou. Pro mnoho Latinoameričanů však znamená krev, násilí, korupci a smrt," říká trojnásobný vítěz World Press Photo Mads Nissen. Jeho snímky z války proti kokainu jsou nyní k vidění v Praze.

Dánský fotograf Mads Nissen je autorem fotografie roku na World Press Photo v letech 2015 a 2021. Loni k těmto dvěma prestižním titulům přidal také ocenění za nejlepší sérii snímků. Nyní v pražské Fragment Gallery představuje dokumentární soubor Sangre Blanca - Prohraná válka proti kokainu. Výstava výjimečného dokumentárního fotografa, který letos zasedl i v porotě soutěže Czech Press Photo, potrvá až do 15. prosince.

Co se děje, než droga dorazí z kolumbijského venkova na taneční parket

Reportáž se noří do hlubin obchodu s kokainem a zkoumá lidské tragédie, kterými je lemována cesta drogy z kolumbijského venkova až ke konzumentům na evropských tanečních parketech. Jak Nissen upozorňuje, drogy nyní představují největší nelegální ekonomiku na světě a jsou spojené s korupcí a extrémně vysokým počtem vražd zejména v Jižní a Střední Americe. Celé společnosti a národy jsou tímto byznysem destabilizovány.

"Bez ohledu na boj proti drogám a nekonečné úsilí USA zůstává Kolumbie v centru dění. Žádná země nevyrábí více. Odtud kokain putuje po zemi, moři i vzduchem, aby se dostal ke svým odběratelům především v USA a Evropě. Na každé zastávce ovšem dává i bere," upozorňuje fotograf.

Krvavý byznys rozdmýchává migraci

V Mexiku, které je klíčovým tranzitním uzlem, tento výnosný byznys vedl k vytvoření mocných narkokartelů. A často to vypadá tak, že jsou do něj zapleteny všechny vrstvy společnosti. Boj těchto kartelů s jednotkami, které se snaží obchod s drogami vymýtit, je doprovázen takovým terorem a nestabilitou, že to nutí miliony lidí k pokusům utéci a začít lepší život někde jinde. Většina této mohutné migrační vlny přitom míří do USA.

Fotí pro Politiken, Newsweek i CNN

Mads Nissen absolvoval Dánskou školu médií a žurnalistiky (v roce 2007). Po ukončení studia se přestěhoval do Šanghaje, kde dokumentoval sociální důsledky historického hospodářského vzestupu Číny. Od roku 2014 pracuje jako fotograf v dánském deníku Politiken, který je mezinárodně oceňován pro svou silnou angažovanost v oblasti vizuální žurnalistiky. Kromě Politikenu byly jeho snímky publikovány v časopisech Time, Newsweek, CNN, National Geographic, The Guardian, Le Figaro Magazine, Der Spiegel a v mnoha dalších.

Jak jsme již zmínili, v současné době pracuje Nissen na projektu Sangre Blanca - The Lost War on Cocaine, který zkoumá dopady celosvětového byznysu s kokainem. Fragment Gallery, ve které část z tohoto projektu ukazuje, se nachází poblíž stanice metra Invalidovna, v budově známé díky soše Lilith sochaře Davida Černého. Bližší informace o výstavě jsou na stránkách organizace Czech Photo: www.czechphoto.org.