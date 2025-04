Jógou proti úzkostem. Stačí dechové cvičení pět minut denně, vysvětluje lektorka

Úzkosti a jiné psychické nepohody nás dokážou pořádně potrápit. V úzkostném stavu nám může připadat, že nic nemá cenu, všechno se na nás řítí a bytí je pro nás těžší a těžší. Když vás taková slabá chvíle přepadne, může vám pomoct dechové cvičení. Známá lektorka jógy Zuzana Klingrová prozradila dechovou techniku, jak zastavit ten ohromný a vysilující strach v nás.

Jogínka Zuzana Klingrová radí, co dělat při úzkostných stavech. | Foto: se svolením Zuzany Klingrové

Když na vás jde úzkost, můžete si připadat na vše sami. Že se vám nic nedaří, jen cítíte vnitřní bolest, která sílí a nejde zastavit. Při takovém záchvatu paniky vám může pomoct jednoduché dechové cvičení. O tom se rozpovídala jogínka Zuzana Klingrová v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

"Stačí pět minut denně. Třeba když stojíte v zácpě nebo ve frontě v obchodě, vnímejte nádech a výdech. Velmi často slýchám, že na jógovou praxi nemají lidi čas, přitom těch pět minut může být v našem životě úplně radikálních," rozpovídala se Klingrová.

Jogínka upozorňuje, že úzkostné stavy jsou často propojeny s hypermobilitou. Hypermobilita neznamená jen to, že si dáme nohy za krk. Člověk, který je hypermobilní, může mít problémy se štítnou žlázou, refluxem žaludku, syndromem dráždivého tračníku či extrémní únavou a úzkostmi.

"Když trpím na úzkostné stavy, je dobré předtím, než začnu cvičit jógu, zjistit, jestli nemám nějakou z poruch hypermobilního spektra, protože pak by přístup byl maličko jiný. Týkal by se jiné fyzické praxe. Dech je ale to nejdůležitější," prozradila lektorka jógy, která jezdí po celém světě se svou praxí.

První pomoc při úzkosti

Radí, jak na první pomoc, když na nás jde úzkost či se o nás pokouší panická ataka. Je to velmi jednoduché a rychle účinné.

"Začněte si počítat nádech a výdech. V té chvíli je těžké docílit toho, aby byl výdech delší, ale zkuste prodlužovat nádech a výdech, počítejte si v duchu třeba do čtyř. Stačí na čtyři nádech a na čtyři výdech. Pomáhá nám to snížit tu fluktuaci mysli. Pomůže to i při panických atakách. Když je pro mě těžké se soustředit, doporučuji si dát palce na uši a ostatní prsty na oči. Ucpat ten příjem pro smysly, což funguje skvěle," radí lidem.

Můžete si na uši dát i velká sluchátka. Nemusíte si tam nic pouštět, ale jen se odhlučnit od okolního prostředí a soustředit se jen na dech. Nic jiného v té krizové situaci nepotřebujeme.

Varuje před doplňky stravy

V dnešní době se na psychické obtíže hojně propagují různé doplňky stravy pod příslibem zlepšení stavu. Mohou se odkazovat i na ajurvédskou medicínu, která je vlastně sestrou jógy. Ale ne každý suplement nám může pomoct. Ba naopak, špatné užívání nám může uškodit.

Plný internet je momentálně především Ashwaghandy, která má mít blahodárné účinky na naši duši a myšlenkové pochody. Má to být přírodním antidepresivum. Ale jak Zuzka říká, nic se nemá přehánět a i v takových případech se zeptat odborníka na ajurvédu, jestli je to rostlina přímo pro mě.

"Nesmí se to používat déle než tři měsíce v kuse, protože to má pak kontraindikace," varuje jogínka.

Kdyby ale obtíže přetrvávaly, radši navštivte psychiatra či psychologa. Jógu můžete kombinovat i s klasickými lékařskými a medicínskými postupy.