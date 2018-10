Líbající Babiš i selfie v ropné skvrně. Czech Press Photo zná nominace, podívejte se

Prestižní fotožurnalistická soutěž Czech Press Photo 2018 vyhlásila snímky, které byly nominovány na vítězství v jednotlivých kategoriích. Mezi nominovanými jsou i Tomáš Vocelka nebo Lukáš Bíba, fotografové pracující pro vydavatelství Economia, pod které spadá i Aktuálně.cz. Podívejte se na nejlepší fotky.

Šanci získat prestižní ocenění v soutěži Czech Press Photo 2018 mají letos i dva fotografové z vydavatelství Economia. Tomáš Vocelka je nominovaný v kategorii Proměny Prahy. V Aktuálně.cz působí od roku 2016 a jako fotograf získal ocenění Commended v prestižní světové fotosoutěži Sony World Photography Awards 2017, která je považována za fotografickou obdobu filmových Oscarů.

Fotograf Lukáš Bíba, který loni zvítězil se snímkem koncertu rockové kapely U2 v kategorii Umění a kultura (jednotlivé snímky), získal nominaci za sérii snímků z mistrovství světa v lezení 2018.

Soutěž Czech Press Photo letos vstoupila už do svého 24. ročníku. Porota, která hodnotila práce více než čtyř stovek domácích fotografů, letos zasedla v hvězdném složení. Mezi porotci byl například světoznámý válečný fotoreportér Joao da Silva nebo fotografka Ami Vitale, která má na kontě mimo jiné vítězství v soutěži World Press Photo.

"Letošní ročník Czech Press Photo byl plný překvapení, zejména co se týká témat v kategoriích. Porotci odvedli velmi dobrou práci při selekci nominovaných fotografií. Žádné téma vyloženě nerezonovalo a nedominovalo. Ostatně jednou z rolí soutěže je přinášet témata, o kterých se příliš nemluví, a přimět veřejnost k zamyšlení a interakci," shrnuje předseda poroty Petr Josek.

"Chtěla bych, aby pro fotografy byla čest, že jsou nominovaní. Aby pro ně byla čest, že jejich fotky visí na Staroměstské radnici," řekla v rozhovoru pro Aktuálně šéfka Czech Press Phota Veronika Souralová.

Vítězové jednotlivých kategorií i vítěz celé soutěže budou známi už za měsíc, přesněji 20. listopadu, kdy pořadatelé vyhlásí výsledky na Staroměstské radnici. Ve stejný den bude zahájena také výstava tamtéž.

Další, jako předzvěst jubilejního 25. ročníku soutěže, se otevře o 14 dní později. "V polovině prosince zahájíme výstavu The Best of Czech Press Photo v pražském Karolinu," vysvětluje Veronika Souralová.

Připomeňte si loňský ročník, poprvé vyhrála fotka z mobilu

Czech Press Photo v roce 2017 bylo jednou událostí velmi přelomové - poprvé v historii vyhrála fotografie z mobilu. "Vítězná fotografie zachycuje chlapce stojícího na ramenou davu na manifestaci Hizballáhu v Libanonu. Přestože nemohl fotograf pořídit snímek klasickou profesionální technikou, ale mobilním telefonem, podařilo se mu docílit toho, že je snímek dostatečně vypovídající a působivý," řekl k loňskému vítěznému snímku předseda poroty Petr Josek.