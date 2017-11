Czech Press Photo: Vyhrála fotka z mobilu, autorem je Martin Bandžák. Uspěli i fotografové Economie

před 36 minutami

Soutěž o nejlepší novinářské fotky Czech Press Photo 2017 zná vítěze. Hlavní cenu za snímek roku získal Martin Bandžák (Magna) s fotografií Hizballáh, oslavy vítězství nad Izraelem. Cena za nejlepší snímek v kategorii Kultura patří Lukáši Bíbovi, jehož fotky znají i čtenáři Aktuálně.cz. Dvě ceny si za fotoseriály připsal také další fotograf pracující pro vydavatelství Economia - Milan Jaroš (z časopisu Respekt).

"Letošní vítězná fotografie zachycuje chlapce stojícího na ramenou davu na manifestaci Hizballáhu v Libanonu. Přestože nemohl fotograf pořídit snímek klasickou profesionální technikou, ale mobilním telefonem, podařilo se mu docílit toho, že je snímek dostatečně vypovídající a působivý," řekl Petr Josek, předseda poroty soutěže Czech Press Photo 2017.

"V regionu působím díky humanitární organizaci Magna, která zde poskytuje zdravotní pomoc utečencům ze Sýrie. Na stadion, kde se odehrávaly oslavy Hizballáhu a kde jsem snímek pořídil, mě pozvali místní známí," vysvětluje autor fotografie Martin Bandžák, který se stal zároveň vítězem kategorií Problémy dnešní doby a Portrét. "Byly tam tisíce zfanatizovaných lidí, dav podpořený mohutnou propagandou. Chlapec na snímku za podpory svých kamarádů a se zlatým 'boxerem' na ruce zpívá bojové chorály, a všichni mávají vlajkami na počest jejich lídra Hassana Nasralla."

Podle poroty se fotografií roku 2017 stal silný reportážní snímek s výraznou autorskou invencí a fotografickou kvalitou. "Jde o profesionálně provedený snímek, se silnou atmosférou, světlem, kompozicí, nabitý emocemi. V kontextu soutěže Czech Press Photo představuje symbolickou připomínku nevyřešených politických krizí a konfliktů na Blízkém východě, jež nadále ovládají naši politickou diskusi," konstatovala porota.

Lukáš Bíba fotografující pro Aktuálně zvítězil v kategorii Kultura

Mezinárodní porota hodnotila tentokrát práce více než 500 fotografů a dokumentaristů s celkovým počtem 7333 snímků a videí. Mezi vítězi jednotlivých kategorií jsou i fotografové, kteří pracují pro vydavatelství Economia (pod něj spadá i Aktuálně.cz).

Lukáš Bíba zvítězil v kategorii Umění a kultura (jednotlivé snímky) se snímkem koncertu rockové kapely U2. Zachycuje hudebníky před obrovskou rudou obrazovkou o rozměrech 61 x 14 metrů. Fotografie vznikla při koncertě U2 v Amsterodamu.

Milan Jaroš z Respektu má dvě ceny za seriály

Milan Jaroš, který fotí pro časopis Respekt (spadá také pod Economii), se stal vítězem dvou kategorií.

První z nich nese název Lidé, o kterých se mluví a porotce zaujal Jarošův soubor Návštěvy prezidenta Miloše Zemana v krajích.

Tou druhou pak byla kategorie Problémy dnešní doby, ve které zvítězil se seriálem Zima, nuda a hlad v Bělehradu. Snímky zachycují uprchlíky, kteří uvízli na nádraží v centru srbské metropole.

Všechny oceněné fotky budou k vidění na výstavě

Několik set oceněných, nominovaných a dalších vybraných fotografií a videí z Czech Press Photo 2017 bude od středy 22. listopadu vystaveno na Staroměstské radnici v Praze. "Řada snímků zde bude prezentována i na obrazovkách, které byly na místě za tím účelem nainstalovány," vysvětluje Veronika Souralová, ředitelka Czech Press Photo.

Přehled udělených ocenění:

Fotografie roku

Martin Bandžák, volný fotograf - Hizballáh, oslavy vítězství nad Izraelem

Aktualita

Single: Robert Barca, volný fotograf - Ano Erdoganovi, ne demokracii

Série: Petr Topič, Mafra, a. s. - Nepokoje během zasedání G20 v Hamburku

Problémy dnešní doby

Single: Martin Bandžák, volný fotograf - Hizballáh, oslavy vítězství nad Izraelem

Série: Milan Jaroš, Respekt - Zima, nuda a hlad v Bělehradu

Každodenní život

Single: Jiří Královec, volný fotograf - Skok

Série: Pepa Dvořáček, volný fotograf - Temný důl

Lidé, o kterých se mluví

Single: Robert Sedmík, Týden - Tamhle je mikrofon

Série: Milan Jaroš, Respekt - Návštěvy prezidenta Miloše Zemana v krajích

Umění a kultura

Single: Lukáš Bíba, Economia - U2 - Where The Streets Have No Name

Série: Petr Wagenknecht, volný fotograf - Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí

Sport

Single: Tomáš Krist, Mafra, a. s. - Skokan do vody

Série: Vojtěch Hurych, volný fotograf - Jirka, devadesátiletý sportovec

Portrét

Single: Martin Bandžák, volný fotograf - V Nikaragui jsou děti matkami

Série: Hanna Connor, Filip Jandourek, volní fotografové - Vesničané

Příroda a životní prostředí

Single: Filip Jandourek, volný fotograf - U břehu Burigangy

Série: Jiří Hřebíček, volný fotograf - Prchavé okamžiky

Lifestyle

Single: Amos Chapple, Radio Free Europe - Meditace

Série: Vladimír Kiva Novotný, Esprit časopis Lidových novin - Mladý Janáček

Grant Prahy

Matěj Dereck Hard - Mé pražské bydlení

Cena dětí

Martin Dokoupil, Úlovek

Canon Junior Awards

Jiří Královec, Skok, Oliver Beneš, Dvě cesty, Pepa Dvořáček, Temný důl

Cena ČTK

Filip Singer, Hamburk v ohni - summit G20

Cena Unhošť

Milan Jaroš, Zima, nuda a hlad v Bělehradu

Cena výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové "Můj život s handicapem"

Michal Babinčak, Život

Cena čtenářů časopisu Lidé a Země

Ján Husár, Prezidentské volby v Nairobi

Výsledky ve Video sekci



Aktualita a reportáž

Andrej Štuk, Jarmila Štuková, volní dokumentaristé: Selfie z války

Feature

Silvie Kleková, Česká televize: Frajer Luka

Investigace

Jana Neumannová, Česká televize: Jak se stát miliardářem. Jak odstřihnout matku. Ministerské počty

(Oceněné fotografie si můžete prohlédnout v galerii nahoře u tohoto článku)