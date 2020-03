Flatlay vidí věci shora a je fenoménem Instagramu. Fotografka radí, jak na to

Foto

V poslední době jsou na sociálních sítích a zvláště na Instagramu čím dál tím populárnější takzvané flatlay fotografie - snímky produktů pořízené seshora. Jak naaranžovat předměty při tvorbě produktové koláže, radí fotografka Lina Németh.

"Zásadní roli hraje samotný objekt focení. Když se mi daná věc líbí, mnohem lépe se mi s ní pracuje a přemýšlí, jak fotografii pojmout, jakou by měla mít náladu, světlo a styling," říká česká fotografka Lina Németh, která vystudovala reklamní fotografii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejíž práce se objevují v řadě časopisů (mimo jiné například Marianne, Domov či Můj dům). Kromě toho fotí i produkty pro nejrůznější firmy.

Inspiraci hledá v zahraničních časopisech zaměřených na design, umění a architekturu. "Baví mě sledovat, co vzniká 'venku', každá země má svá specifika a estetiku a i ve stylingu jsou určité vlny různých trendů. Je dobré být v obraze," říká.

Pět rad Liny Németh, jak fotit flatlay

1) Zůstaňte sami sebou: "Nebaví mě kopírování něčího stylu, vždycky se snažím přinést kousek sebe, ale samozřejmě záleží na požadavcích klienta. Snažím se vyvarovat fotografování nudného produktu na bílém pozadí. Když už má být produkt na bílém pozadí, tak musí být natolik zajímavý, aby si vystačil sám," říká fotografka.

2) Využívejte denní světlo: "Nejraději pracuji s denním světlem - miluji velká okna, boční světlo nebo světlo ze světlíku v ateliéru. Nebojím se dlouhých expozic a stínů. Na správné světlo je třeba si počkat," podotýká Németh.

3) Nepřeceňujte postprodukci: "Snažím se vždy pracovat tak, abych postprodukcí netrávila více času než samotným fotografováním," vysvětluje fotografka. "Retušuji drobnosti, které do záběru nepatří - např. nechtěná zásuvka, kabely, nečistoty na zdi, fleky apod. Žádné speciální efekty ale nepoužívám," říká. "Hlídám si, aby bílá nebyla přepálená a černá zapečená (tedy bez detailů). Hraji si s vyvážením barev, kontrastů, stínů, ostrostí…"

4) Nebojte se dobrodružství: "Člověk získává zkušenosti praxí. Obzvlášť to platí u materiálů, jako je sklo, kov, porcelán, které mají specifické vlastnosti vyžadující speciální přístup. Kdo s produktovou fotografií začíná, měl by si nechat dostatek času na to, zjistit, jak se který materiál chová a jak k němu přistupovat. Zkoušet, hrát si, ale také třeba sledovat jiné fotografy, jejichž práce se mu líbí. I produktová fotografie může být dobrodružstvím," říká fotografka.

5) V jednoduchosti je krása: "U fotek typu flatlay je určitě jednodušší práce s předměty, které nejsou prostorově složité a nejsou příliš vysoké. Vhodné je pozadí, které dá věcem vyniknout - může to být papír, látka, dřevo či kamenná plocha," vysvětluje Lina Németh.

Na produktové fotografie nejčastěji využívá základní zoomový objektiv 24-70 mm (v jejím případě jde o Canon EF 24-70 mm f/2.8) a občas také teleobjektiv 70-200 mm (Canon EF 70-200 mm f/4). Používá také mezikroužky, které dovolují více se přiblížit k fotografovaným objektům, pokud je to potřeba.