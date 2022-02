Jeptiška pouští draka, vepřík si hoví v obýváku. Neobyčejné snímky našich dní

Fotograf Daniel Šperl své nové snímky označil souhrnným názvem Všednosti, ale všední rozhodně nejsou. Odrážejí běžný život tak, jak ho každý den prožíváme, dokážou však přitom zachytit vzácné okamžiky, které mají kouzlo, poezii nebo jsou nabity tajemstvím. Černobílé fotografie pořízené klasicky na film nyní vystavuje v sušické galerii Sirkus a na ukázky se můžete podívat i v naší fotogalerii.

Když Dan Šperl v roce 2003 vystavoval v Praze svůj soubor Všední slavnosti, jeden z jeho snímků zaujal herce Seana Conneryho natolik, že jej pak jeho tým koupil. Nyní na tuto sérii navazuje novými snímky pod názvem Všednosti, které mají podobný náboj.

"Vždycky jsem říkal, že Všední slavnosti jsou nikdy neukončeným souborem," říká Šperl, který fotoaparát nosí v podstatě všude s sebou. "Zaměřuji se na věci kolem sebe, na to, co je mi nejbližší, ať už fotografuji u nás, v USA, nebo třeba v Japonsku," vysvětluje.

V sušické galerii Sirkus chtěl původně vystavit jen nové snímky, které vznikly v posledních letech, nakonec se však rozhodl přidat k nim i několik starších, z Všedních slavností.

Vystavené fotografie vznikly na nejrůznějších místech České republiky. "Jsem kameraman, fotoaparát nosím stále s sebou a některé snímky vznikají i v průběhu natáčení," říká Šperl. Nefotí však to, co zaznamenává svou kamerou, ale zaměřuje se na věci kolem. "Kromě toho však samozřejmě existují i místa, kam se rád a často vracím. Třeba prababička a pradědeček pocházeli z Pocinovic u Klatov a tam průběžně fotografuji už asi pětadvacet let," vysvětluje.

Snímky Dana Šperla dokážou jít do hloubky, dostane se i na místa, která jsou pro fotografy mnohdy jen obtížně dostupná, a lidé ho pouštějí hluboko do svého soukromí. Jak je možné, že se k nim dostane tak blízko? "Snažím se o to. Pro mě není největší prací fotografa vzít fotoaparát a něco vyfotit. Podstatnější je dostat se třeba na střechu, kde si právě jeptiška pouští draka a krátí si tak dobu izolace v klášteře v době pandemických restrikcí," popisuje. "Ten snímek byl z mého pohledu pro celé to období velmi symbolický," dodává.

Zmíněná fotografie jeptišky vznikla díky natáčení, na kterém pracoval pro televizi Noe. "Když jsem se o tom pouštění draka dozvěděl, domluvil jsem se s řádovou sestrou, jestli bych ji při tom mohl fotografovat," říká. Když souhlasila, byl to pro něj "okamžik koncentrovaného štěstí".

"Mimo jiné také vyprávěla, že byly se sestrami hrát kuličky na Petříně. To mě mrzelo, že jsem tehdy u toho nebyl. To je akce, kterou bych chtěl vidět," poznamenává.

Dan Šperl je jedním z mála fotografů, kteří stále zůstávají věrni klasickému procesu - fotí na film, snímky si zvětšuje ve fotokomoře. "Fotografuji odmala, tak jsem se to naučil a jsem spokojený, že mám celý proces pod kontrolou," dodává.

V poslední době Šperl vydával každý rok jednu knihu, ve které rekapituloval některý ze svých dlouhodobých projektů. Pandemie však tento řetěz přerušila. "Vydání hradím ze svého, nevyužívám granty nebo něco podobného," vysvětluje, že si na knihu vždy musí odložit nějaké peníze a během restrikcí to nejde tak rychle jako za běžné situace. "Teď mám připravenou knížku o Jindřichu Štreitovi. Všednosti bych určitě chtěl také vydat knižně," říká, ale zatím si ještě nestanovil přesný termín, kdy k tomu dojde.

Na premiérové výstavě Všedností v Sušici je mnoho fotografií se zajímavým příběhem. Na jednom ze snímků je třeba kůň, který má na sobě namalovanou kostru. "Jsem rád, když snímky mají nádech tajemství," říká Šperl. Pak však prozradil, jak záběr vznikl: "Udělala to jedna šikovná veterinářka. Aby nám pro natáčení dětského pořadu znázornila, jak se hýbe kostra koně, tak nám ji na něj namalovala".

Velmi neobvykle působí třeba i fotografie vepříka, který si hoví na gauči v obýváku. "Lidi, kteří mají prasátka jako domácí mazlíčky, pro mne znamenají dlouhodobé téma. Tento snímek vznikl v rodinném domě na okraji Prahy, prase mají doma a má společně se psem vyhrazený jeden pokoj," říká fotograf.

O autorovi

Daniel Šperl (*1966) se věnuje převážně černobílé dokumentární fotografii. Publikuje doma i v zahraničí. Pracuje jako televizní a filmový kameraman. Žije v Praze. Vystudoval fotografii na Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů. Absolvoval magisterské studium na katedře fotografie pražské FAMU a doktorské studium na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Více na webu: www.danielsperl.com

O výstavě

Daniel Šperl: Všednosti. Galerie Sirkus, Sušice. Výstava potrvá do 18. dubna. Komentovaná prohlídka 10. března v 18 hodin. Více informací včetně otevírací doby a vstupného najdete na webu. www.kulturasusice.cz/galerie-sirkus/.