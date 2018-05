Dal výpověď a fotil poslední den pro noviny. Byla z toho Pulitzerova cena za fotografii

AKTUALIZOVÁNO před 21 minutami

Fotograf Ryan Kelly se rozhodl, že pověsí žurnalistiku na hřebík. V regionálních novinách The Daily Progress dal výpověď. Poslední den, kdy byl v práci, ho poslali fotit protesty proti nacionalistickému hnutí v Charlottesville. A tak se ocitl zrovna v centru dění, když do protestujících najelo auto. Instinktivně zmáčkl spoušť. A byla z toho prestižní Pulitzerova cena za fotožurnalistiku.

O podivuhodné shodě okolností informoval americký web ProPhoto Daily. Během útoku, při kterém zastánce nadřazenosti bělošské rasy najel vozem do skupiny demonstrantů v Charlottesville ve Virginii, zemřela dvaatřicetiletá Heather Heyerová, mnoho dalších lidí bylo zraněno.

Podle ProPhoto Daily to byl poslední den fotografa Ryana Kellyho v práci. Už se těšil na nové zaměstnání v marketingovém oddělení pivovaru v Richmondu. Když uviděl, jak se auto řítí do lidí, instinktivně stiskl spoušť. "Byl to čistý reflex," řekl později časopisu Time.

"Roky fotožurnalistických zkušeností mě naučily reagovat okamžitě a bez přemýšlení, byla to spíše jakási svalová paměť než záměr, co vedlo ke vzniku těchto fotek," říká nový držitel Pulitzerovy ceny.

Kelly za své fotky získal nejen ji, ale umístil se také na druhém místě na soutěži Wolrd Press Photo. "Vždycky jsem sledoval vyhlašování Pulitzerových cen a stále nemohu uvěřit tomu, že jsem ji teď sám získal," řekl svému bývalému mateřskému deníku The Daily Progress.

"Byl jsem svědkem příšerného činu, a stále mě bolí srdce při vzpomínce na zraněné a zvláště na rodinu Heather Heyerové," říká fotograf. A pochvaluje si, že se i díky jeho práci ukázalo, jakou sílu má regionální žurnalistika.

Ryan Kelly vydržel na postu fotografa regionálních novin jen čtyři roky. "I když miluji žurnalistiku a noviny, byl už jsem vyhořelý. Může za to v podstatě nepřetržitá pracovní doba, nízký plat a obrovský stres. V práci jsem strávil spoustu nocí a víkendů. V podstatě jsem neviděl mou ženu. Nakonec jsem si našel jinou práci," říká.