Blíží se konec zrcadlovek? Nová profesionální bezzrcadlovka od Nikonu potvrzuje, že začíná nová éra

Napřed jedna trochu provokativní otázka. Sony má profesionální plnoformátové bezzrcadlovky už pět let. Tak proč je ve fotografických kruzích kolem nových bezzrcadlových Nikonů Z6 a Z7 tolik vzrušení? Protože jejich příchod může znamenat, že éra klasických profesionálních zrcadlovek začíná pomalu, ale jistě směřovat ke konci. A ať už to dopadne jakkoliv, první dojmy z nového fotoaparátu naznačují, že Nikon je na případnou změnu docela dobře připraven.

Nikon právě představil své nové dva modely, označené jako Z6 a Z7. Čekalo se na ně s napětím, protože nejde jen o nový fotoaparát, ale o příchod zcela nového systému.

Taková věc se ve fotografickém světě odehrává jen velmi výjimečně. Nový systém znamená velké investice, například na vývoj zcela nových objektivů. A fotografům nepřináší jen výhody, ale také starosti - zvláště pokud investovali desetitisíce nebo statisíce do objektivů, které pak nemusejí s novými přístroji fungovat.

Hned na začátek je potřeba říci, že tento problém u Nikonu nehrozí, novinka má sice pro připevnění objektivů nový bajonet Z, ale firma vyvinula adaptér, díky němuž lze používat i starší optiku. A první dojmy naznačují, že adaptér funguje velice dobře, nezdá se, že by například zpomaloval zaostřování.

Proč vlastně bezzrcadlovky vítězí nad zrcadlovkami?

Je pro to jednoduché vysvětlení. Zrcadlovky se dostaly na hranici svých fyzikálních možností. Zmenšovat nejdou, jejich velikost určuje sklopné zrcadlo a optický hranol hledáčku. Bezzrcadlovky se zrcadla zbavily, mohou být výrazně menší a lehčí.

Sklápění zrcadla při každém snímku také omezuje rychlost fotografování. Bezzrcadlovky tedy mohou pořídit více snímků za sekundu, což je třeba pro sportovní fotografy velmi důležité. Navíc umí při použití elektronické závěrky fotit zcela potichu, bez onoho rušivého klapání zrcátka. Při fotografování v tichém prostředí, kde by fotograf neměl rušit, je to k nezaplacení.

A uveďme ještě jednu z výhod - moderní elektronické hledáčky jsou již velice kvalitní, od optických bývají skoro k nerozeznání. Jenže na rozdíl od nich umí zobrazovat přesně to, co bude na výsledném snímku, a ještě to doprovodí ohromnou spoustou užitečných informací.

Proč je krok Nikonu přelomový?

Konkurenční Sony už má plnoformátové profesionální bezzrcadlovky od roku 2013 a slaví s nimi velké úspěchy. Momentálně je v tomto segmentu jednoznačným králem. Dvojka velkých, tedy Canon a Nikon, pět let vyčkávala. Zřejmě se zprvu domnívala, že by mohlo jít jen o krátkodobou módu.

Je to nakonec Nikon, kdo zvedl výzvu a jde do boje. Řada expertů z nejrůznějších fotografických médií po celém světě to hodnotí tak, že přichází bod zlomu. A že bezzrcadlovky začnou pomalu, ale jistě vytlačovat starší bratry se zrcadlem z trhu s profesionální technikou.

První dojmy z Nikonu Z7

Nikon Z7 je ze dvou nových bezzrcadlovek ta dražší. Má snímač s vysokým rozlišením 45,7 megapixelu, čímž připomíná špičkovou zrcadlovku Nikon D850. První dojmy ze "zet sedmičky" jsou veskrze pozitivní. Je malá, lehká, ale přesto umožňuje velice pevné a ergonomicky příjemné držení fotoaparátu.

Co je fullframe? Plnoformátový fotoaparát, často označovaný také jako fullframe, má snímač o velikosti kinofilmového políčka (24×36 mm).

S podobnými přístroji pracují většinou profesionální fotografové.

Velký snímač má výhodu v tom, že lépe fotí ve velmi špatných světelných podmínkách, lépe se s ním dosahuje efektu rozostřeného pozadí a dokáže skvěle zachytit i jemné detaily.

Elektronický hledáček je pěkně čirý, skoro nepoznáte, že není optický. Pomáhá tomu extrémně vysoká hustota obrazových bodů. Ovládání je intuitivní a Nikon si dal záležet i na funkcích tak typických pro bezzrcadlovky, jako je například focus peaking (fotoaparát při manuálním zaostřování červeně zvýrazní místo, na které máte zaostřeno). A je zde samozřejmě stabilizace obrazu přímo v těle fotoaparátu.

Velmi důležitý je i fungující adaptér, umožňující používat bez jakýchkoliv kompromisů starší objektivy. To je opravdu klíčové, protože vyvinout celou modelovou řadu objektivů pro nový bajonet trvá několik let. Nikon zatím startuje s univerzálním zoomem 24-70 mm f/4, a "pevnými skly" 35 mm f/1,8 a 50 mm f/1,8.

Nechci vypočítávat nejrůznější funkce, s bezzrcadlovkami jsem zvyklý fotit (zejména s těmi menšími se snímačem micro 4/3, které bývají nabité nejrůznějšími funkcemi) a nic podstatného mi (alespoň na první zběžný pohled) u plnoformátového Nikonu nechybělo.

Bohužel je zde i jedna vlastnost, která na bezzrcadlovkách není zrovna hvězdná, a tou je výdrž baterie. Zatímco s klasickou zrcadlovkou na jedno nabití vyfotíte klidně i tisíc snímků, zde to je podle údajů výrobce něco přes tři stovky. Není to ovšem nic výjimečného, podobné hodnoty najdete i u mnoha jiných bezzrcadlovek, ať už jde o takzvané fullframy, nebo přístroje s menším snímačem.

Vlastně mě při prvním krátkém osahání nového Nikonu opravdu zaskočila jen jedna věc. A to že oba přístroje, tedy Z6 i Z7, mají jen jeden slot na paměťovou kartu. Profesionální fotografové obvykle vyžadují dva - třeba při fotografování svateb mnozí raději ukládají fotky simultánně na dvě karty, jen aby při selhání či poškození jedné z nich nebyli nuceni říkat klientům, že se fotky bohužel nepovedly.

A co na to Canon?

Celý fotografický svět teď s napětím očekává, jak odpoví světová jednička, tedy Canon. Očekává se, že i on bude nucen velmi rychle přijít s plnoformátovou profesionální bezzrcadlovkou.

Situaci velmi pečlivě sledují i ekonomové a analytici bank a investičních společností. Je tady s největší pravděpodobností zlomový moment podobný tomu, když Apple přišel s převratnou novinkou a gigantická Nokia, která nestačila včas zareagovat, zmizela z trhu. Pokud to tak skutečně je, bude zajímavé sledovat, zda velké renomované firmy uhájí své postavení. Nikon už k tomu udělal zásadní krok.

Základní parametry obou novinek