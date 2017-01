Recenze: Nikon D3400 dobře fotí ve tmě, umí radit začátečníkům, ale má malý hledáček

před 54 minutami

Jaký je nový Nikon D3400 a jak moc se liší od svého levnějšího předchůdce, který je stále v prodeji? Na to vše a na mnohé další otázky odpovídá recenze jedné z nejlepších základních amatérských zrcadlovek, které jsou nyní na trhu.

Jeden by nevěřil, jakou hrůzu v lidech zrcadlovky vyvolávají. Podáte ji s prosbou, zda by vás nevyfotili, a oni (plni pochybností a respektu z mnoha ovládacích prvků) ji téměř nechtějí vzít do ruky. Když se pak dozvědí, že sám majitel ty skvělé fotky z dovolené nafotil na automatiku stiskem jediného tlačítka, jsou překvapeni.

A právě do této kategorie amatérských zrcadlovek se řadí Nikon D3400. Stojí jako lepší kompakt, dá se stejně snadno ovládat, ale kvalita fotek je zejména za horších světelných podmínek nesrovnatelná.

Na novém Nikonu D3400 je asi nejlepší jeho vylepšená výdrž, na jedno nabití baterie nafotí skvělých 1200 snímků. Ty si pomocí aplikace SnapBridge můžete bezdrátově synchronizovat přímo s chytrým telefonem. Ideální pro okamžité sdílení třeba na Instagram.

Zatímco přenos obrázků probíhá přes úsporný Bluetooth, ovládání vzdálené spouště funguje pouze přes wi-fi.

APS-C senzor s rozlišením 24 megapixelů je podle všeho stejný jako ten, který Nikon použil u mnohem vyššího modelu Nikon D7200. S tím souvisí i výborný výkon za horších světelných podmínek. Hodnota ISO 1600 je tak stále ještě bez problémů použitelná a téměř bez šumu. Dobrý výkon na 1600 ISO se dá považovat jako minimální předpoklad pro solidní rodinné snímky v bytě za umělého osvětlení.

Nevýhodou nejnižších modelů zrcadlovek bývá malá velikost optického hledáčku. Ten, kdo měl v ruce zrcadlovky vyšší třídy nebo pokročilé bezzrcadlovky s elektronickým hledáčkem, si pak připadá, jako by hleděl do klíčové dírky. Je to tak bohužel i u Nikonu D3400.

V tomto jsem velkým fanouškem technologie elektronických hledáčků (EVF), které kromě toho, že nejsou limitovány velikostí, navíc umožní zobrazit prakticky jakýkoliv obsah, včetně vyfocené fotky.

Na Nikonu D3400 mi dále vadila nemožnost nastavit si automatické ISO v režimu priority clony. Stejně tak chybějící funkce HDR nebo focení časosběrů. Tyto funkce jsou stále ještě doménou vyšší řady.

Začátečníkovi pomůže průvodce Nikon Guide

Nemáte-li zatím s ovládáním zrcadlovky žádné zkušenosti, přijde vám vhod předinstalovaný režim Guide (příručka).

V ní si jednoduše „virtuálně nalistujete“, co chcete fotit, a fotoaparát vás v pár jednoduchých krocích provede potřebným nastavením, aby vaše fotka dopadla podle očekávání.

Setový objektiv Nikon Nikkor 18-55 AF-P VR je příjemně tichý

Objektiv dodávaný s fotoaparátem příjemně překvapí. Nová konstrukce se pozitivně podepsala na velikosti. Využití krokového motoru (AF-P) zase na mimořádně tichém a rychlém ostření. U setových objektivů se rozhodně nejedná o standard. Tiché ostření oceníte zejména u natáčení videa, kde bývá hlavním nešvarem levnějších zrcadlovek vrčení objektivu.

Nový D3400 versus starší D3300

Fotky z D3400 mají za šera nepatrně méně šumu, je lehčí o 35 gramů, nafotí o 500 fotek na jedno nabití více (1200 vs. 700) a přibyla možnost propojení s chytrým telefonem přes aplikaci SnapBrid – přenos fotek přes Bluetooth.

Oproti předchůdci ovšem Nikon D3400 přišel o vstup pro připojení externího mikrofonu. Pro profesionální tvorbu se sice používají klopové mikrofony nebo se zvuk nahrává na externí rekordér kvůli vyšší kvalitě, běžnému uživateli to ale jen přidá práci při dodatečné synchronizaci zvuku. Připojení externího mikrofonu do zabudovaného jacku bylo jednodušší. Interní mikrofon samozřejmě zabudovaný je.

V ubírání funkcí se bohužel u D3400 pokračovalo, byl snížen výkon zabudovaného blesku. Interní blesk ovšem použijete výjimečně a myslíte-li to s blesky vážně, pořídíte si stejně nějaký levnější externí, takže to není žádná katastrofa.

Do jisté míry kontroverzní změnou je i odstranění funkce ultrazvukového čištění čipu. Když se na čip dostal prach, klikli jste v menu fotoaparátu na tlačítko, načež se čip otřásl. Podle teorie měl prach spadnout, v praxi to však moc nefungovalo. Občasné čištění v odborném servisu vás stejně nemine. Dobrou zprávou je, že ke každé D3400 bývají standardem čtyři poukazy na odborné vyčištění čipu zdarma. S tím si hobby uživatel, který často nemění objektivy, vystačí možná i na celou dobu životnosti fotoaparátu.

Verdikt? D3400 je výborná levná zrcadlovka

Poté, co segment nejlevnějších začátečnických zrcadlovek opustilo Sony SLT-A58, může Nikonu D3400 cenově konkurovat už jen starší sourozenec Nikon D3300 a konkurenční Canony 1300D a 100D. Jak Nikon, tak Canon mají spoustu svých fanoušků, takže konečný výběr bude záležet i na tom, kterému výrobci dává případný zájemce přednost. Všechny jsou pro začátek se zrcadlovkami velmi dobré, pro mne osobně však momentálně vychází ze srovnání těchto fotoaparátů nejlépe Nikon D3400.

Výhody Nikonu D3400 Výhody Nikonu D3300 na jedno nabití udělá o 500 snímků více vstup pro externí mikrofon SnapBridge (přenos fotek do telefonu) vestavěné ultrazvukové čištění čipu lepší výsledky za špatného osvětlení větší výkon blesku lepší podání barev a ostrost snímků nižší cena lepší setový objektiv lehčí o 35g ukázkový snímek v plném rozlišení ukázkový snímek v plném rozlišení snímek s vysokým ISO v plném rozlišení

autor: Petr Vocelka