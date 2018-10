Od Aljašky po Saharu, Česko nevyjímaje. Fotky z výstavy Báječný svět létání 2018

Prohlédněte si ukázky toho, co bude na výstavě k vidění. Foto: Jiří Pruša

Tak unikátní pohledy se člověku jen tak nenaskytnou. Ve středu 10. října začne v křížové chodbě pražského Karolina druhý ročník fotografické výstavy Báječný svět létání, kde bude k vidění 120 leteckých snímků z celého světa. Fotografie vznikly během expedic pořádaných časopisem Flying Revue. Výstava bude přístupná zdarma, ale jen po relativně krátkou dobu deseti dnů - tedy do 21. října.

"Na výstavě budou k vidění fotografie z Nového Zélandu, Austrálie, Aljašky, USA, Afriky, Evropy a také z České republiky," říká Jan Dvořák z pořádajícího časopisu Flying Revue. "Autory fotografií jsou letec a publicista Jiří Pruša a novinář a fotograf Tomáš Vocelka."

O výstavě Název: Báječný svět létání

Báječný svět létání Kde: Křížová chodba Karolina, Praha

Křížová chodba Karolina, Praha Kdy: Od 10. do 21. října

Od 10. do 21. října Otevřeno: od 10 do 18 hodin

od 10 do 18 hodin Vstupné: zdarma

zdarma Doprovodné akce: přednášky a besedy, prodej kalendáře

Jiří Pruša je autorem většiny fotografií na výstavě. Tomáš Vocelka (jehož čtenáři znají jako autora píšícího a fotografujícího pro Aktuálně.cz) pořídil snímky z Čech, a to v rámci spolupráce obou médií na akci 100 let - 100 letišť. Cílem tohoto projektu je oslavit sto let od založení Československa a také století československého letectví.

"Součástí výstavy budou i projekce leteckých videí a přednášky a besedy na letecká a letecko-expediční témata. Letecká videa budete moci průběžně sledovat na velkoplošných monitorech po celou dobu konání výstavy přímo v prostorách křížové chodby," konstatuje Jan Dvořák z Flying Revue.

Výstava se koná od 10. do 21. října 2018, vstup je zdarma. Podrobné informace o autorech a dalším programu najdete na speciální webové stránce.

Besedy a přednášky v rámci výstavy

Hned první den (10. října 2018) přijde s návštěvníky výstavy pobesedovat letec Roman Kramařík, který letos v létě jako první český pilot v jednomotorovém letadle obletěl svět. V dalších dnech se zde budete moci setkat například se zkušebním pilotem Oldřichem Pelčákem nebo s uznávaným pilotem letounů MiG-29 Václavem Vaškem.

Expedice 100 let - 100 letišť Expedice chce připomenout 100 let československého letectví

Pořádá ji magazín Flying Revue

Jejím cílem je během letošního roku přistát na stovce letišť v České a Slovenské republice a vytvořit mezi nimi pomyslný letecký most

Web: 100-let-100-letist.flying-revue.cz/

Poslechnout si budete moci rovněž přednášky Jiřího Pruši a Miloše Dermiška o jejich expedičním létání sportovním letadlem (Extrémní letiště, Aéropostale 2017, Aljaška 2017, Alpy z nebe, Evropské ostrovy z nebe).

Piloty i zájemce o motorové létání jistě zaujme přednáška Ing. Zárybnického z Úřadu pro civilní letectví na téma ultralehká letadla. I na přednášky je vstup zdarma, jen je dobré dopředu si zarezervovat místo.

Premiéra aplikace pro výuku letecké angličtiny

"Na výstavě Báječný svět létání II také představíme unikátní aplikaci Anglická VFR komunikace," říká Jan Dvořák. On-line aplikace umožní pilotům nácvik anglické letecké frazeologie v reálných situacích. Mohou nahrávat vlastní pokusy, vytvořit si zkušební let s komunikací po trase a vyzkoušet si řadu dalších nástrojů, které jim umožní získat jistotu v komunikaci s řídícími letového provozu mimo území České republiky.

Aktuálně.cz je mediálním partnerem výstavy.