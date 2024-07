Úžasné polární záře, mlhoviny, umírající hvězdy. To jsou letos nejlepší fotky vesmíru

Foto: Carina Letelier Baeza, Astronomy Photographer of the Year 2024

Úchvatné výjevy Mléčné dráhy, tančící polární záře i majestátní galaxie - takové snímky se objevily mezi finalisty letošního ročníku prestižní světové soutěže o nejlepšího fotografa vesmíru - Astronomy Photographer of the Year. Pořádá ji věhlasná Královská hvězdárna v britském Greenwichi. Ve fotogalerii přinášíme přehled všech fotografií, které budou bojovat o tituly v jednotlivých kategoriích.

Soutěž Astronomy Photographer of the Year se letos uskutečnila už pošestnácté. Porota hodnotila více než 3500 snímků od fotografů z celého světa. Rukama jí prošly záběry polární záře ve tvaru draka, Mléčné dráhy nad teleskopem Isaaca Newtona i snímky pozůstatků supernovy staré více než 10 000 let.

Nominace v jednotlivých kategoriích už nyní známe, vítězové budou zveřejnění 12. září a o dva dny později začne výstava v Národním námořním muzeu v Londýně.



Tradičně vyjde i kniha, kterou připravuje nakladatelství Collins ve spolupráci s Královskými muzei v Greenwichi. Ta bude k dispozici od data zahájení výstavy, a to jak na místě, tak i online. O několik dní později se objeví také na pultech britských knihkupectví.