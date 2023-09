Krása kosmu: Povrch slunce připomíná vlnící se obilí, hvězdná mlhovina zase vlka

Foto: Katie McGuinness, Astronomy Photographer of the Year 2023

Překvapivý objev obrovského oblouku plazmy v blízkosti Galaxie v Andromedě přinesl Marcelu Drechslerovi, Xavierovi Strottnerovi a Yannovi Saintymu prestižní ocenění. Jejich snímek se stal absolutním vítězem prestižní světové fotografické soutěže Astronomy Photographer of the Year, kterou pořádá Královská observatoř v britském Greenwichi.

Plazmový oblouk nyní zkoumají vědci v rámci nadnárodní spolupráce. Podle odborníků z královské observatoře by se mohlo jednat o největší takovou strukturu v blízkém vesmíru. Vítězný snímek je nyní k vidění (společně s dalšími oceněnými záběry) na výstavě v londýnském Národním námořním muzeu, spadajícím pod Královská muzea v Greenwichi.

"Pro náš tým je obrovskou ctí získat toto významné ocenění a jsme vděční za veškerou podporu, přátelství a povzbuzení, kterých se nám na naší cestě dostalo," uvedli Marcel Drechsler, Xavier Strottner a Yann Sainty.

Galaxie v Andromedě je nejbližší spirální galaxií k Mléčné dráze. Jde o jeden z nejfotografovanějších objektů ve vesmíru. "O to překvapivější byl objev tak rozsáhlé struktury v bezprostřední blízkosti galaxie," upozornili členové poroty.

"Vítězná fotografie je stejně velkolepá jako cenná. Nejenže představuje Andromedu novým způsobem, ale také pozvedává kvalitu astrofotografie na vyšší úroveň," konstatoval porotce soutěže László Francsics.

"Účastníci soutěže opět zkomplikovali porotcům práci, neboť se zde sešla záplava vysoce kvalitních snímků pokrývajících širokou škálu fotografovaných témat a objektů," řekl astronom z Královské observatoře v Greenwichi Ed Bloomer. Podle něj je největším přínosem letošního ročníku soutěže, že přinesla řadu skutečných vědeckých objevů.

Katherine Gazzardovou, která působí jako kurátorka sbírky umění v Královských muzeích v Greenwichi, ohromila technická kvalita a vyspělost snímků přihlášených do soutěže. Porotkyní byla letos poprvé. "Do užšího výběru se dostalo mnoho krásných snímků a ty vítězné jsou naprosto úžasné. Přimělo mě to podívat se na noční oblohu v novém světle," uvedla.

Soutěž Astronomy Photographer of the Year pořádá Královská hvězdárna v Greenwichi za podpory společnosti Liberty Specialty Markets a ve spolupráci s časopisem BBC Sky at Night. Do letošního ročníku bylo přihlášeno více než čtyři tisíce snímků od autorů ze 64 zemí.

Kromě výstavy v Národním námořním muzeu (National Maritime museum) vydává také Královská observatoř v Greenwichi (Royal Observatory Greenwich) knihu s fotografiemi vítězů a finalistů soutěže.