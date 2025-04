V Evropě vznikne obří zábavní park, jaký tu není. Potěší třeba fandy Pána prstenů

Milovníci propracovaných atrakcí i fanoušci filmových trháků a fantasy ság se mohou těšit na nový zábavní park. Ten by měl vzniknout na místě zhruba 5 až 6 hodin od Prahy a má konkurovat francouzskému Disneylandu. V parku měl být tematicky zahrnut legendární James Bond či slavný příběh o hobitech. Najdeme v něm i bradavické Prasinky?

Disneyland a daleké americké zábavní parky budou mít konkurenci. Kousek od Londýna, konkrétně v Bedfordu, má vzniknout první evropský park společnosti Universal studios. Z Prahy do Bedfordu by cesta letadlem a následně vlakem měla zabrat zhruba 5 až 6 hodin.

Podle informací BBC by v něm měly vzniknout atrakce spjaté s legendárním Jamesem Bondem, Paddingtonem či světem Pána prstenů. Ačkoliv se objevily zprávy o tom, že v parku by měla být zahrnuta také kouzelná místa z Harryho Pottera, podle BBC tomu tak není.

Universal Studios mají po světě pět parků, nejnavštěvovanější je na Floridě. Druhý v USA leží v Kalifornii a zbývající tři jsou v Číně, Japonsku a Singapuru, v součtu jde o miliardový byznys. Nově tedy vznikne jeden i v Evropě a měl by být podobný tomu na Floridě. Stavět se začne příští rok, ale brány parku se otevřou až v roce 2031.

Další taháky a britské skvosty

Podle informací mají v Bedfordu vzniknout také unikátní atrakce spjaté s Jurským parkem, Mimoni či Návratem do budoucnosti. U všech potvrzených atrakcí už nyní řeší jejich detailní podobu. Většina z nich by měla být v interiéru, sluneční paprsky si návštěvníci užijí třeba na horských dráhách, které plánují vytvořit třeba v rámci sekce Jurského parku či Mimoňů.

"Když se podíváte na Epic Universe - nejnovější park, který otevírají na Floridě, spousta atrakcí je také uvnitř," řekl zdroj pro BBC, přičemž Epic Universe má být otevřen již 22. května

Britská ministryně kultury Lisa Nandy pro BBC sdělila, že zábavní park bude příležitostí předvést světu "skvělé britské výtvory". Nejen Brity ale musí mrzet, že začlení Harryho Pottera znesnadnily nepropustné smlouvy o exkluzivitě. Zdroj BBC však doufá, že se do roku 2031 podaří práva na tyto atrakce vyjednat, stejně jako začlenění značek Nintendo nebo Wicked. Pokud by se to povedlo, park by se následně rozšířil. Vznik bradavických Prasinek, kde představitelé Harryho, Hermiony a Rona popíjeli slavný máslový ležák, by byl obrovským tahákem.