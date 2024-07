Černé vánice, sucho a lidé na útěku. Doba Steinbeckových Hroznů hněvu na fotkách

Horko, pole zničená suchem, děsivé písečné bouře. Statisíce zoufalých lidí opouští své domovy a vydávají se na cestu někam, kde se dá žít. Mohlo by se zdát, že to je katastrofická vize budoucnosti. Ale není. Odehrálo se to v USA ve třicátých letech, za hospodářské krize. Spisovatel John Steinbeck to popsal v Hroznech hněvu. Těžkou dobu zachytila stejně mistrně také fotografka Dorothea Langeová.

Napřed to vypadalo jako skvělý nápad, podporovaný americkou vládou. Osídlit a zúrodnit prérie v oblasti od Texasu po Nebrasku. Po první světové válce byla cena obilí velmi vysoká a pro mnoho lidí to vypadalo jako jasná cesta k pěknému životu na prosperujících farmách. Jenže tento sen se brzy změnil v noční můru. Novým farmářům se podařilo přeměnit původní travnatou krajinu v pole. Jenže pak přišla velká hospodářská krize. "Ceny pšenice prudce klesly. Zoufalí zemědělci se snažili vydělat si na živobytí, a tak ve snaze vypěstovat toho více přeměnili v pole ještě další kusy travnaté prérie," píše server History.com. Brzy poté přišlo velké sucho a děsivé prachové bouře. Bylo po úrodě, na farmách umírala hospodářská zvířata. Majitelé farem kvůli neúrodě neměli na živobytí a začali o své majetky přicházet v exekucích. Prachová bouře na jednom ze snímků Dorothey Langeové. | Foto: Dorothea Lange, Library of Congress Prints and Photographs Division, Farm Security Administration - Office of War Information Photograph Collection Farmy ničily černé vánice Velké sucho začalo v roce 1930, prachové bouře, nazývané jako černé vánice, se přidaly o rok později. "Bez hluboce zakořeněných prérijních travin, které by půdu udržely na místě, ji začal odnášet vítr. Eroze půdy vedla k mohutným prachovým bouřím a k hospodářské devastaci," píše server History.com. "Následující řada suchých let ekologickou katastrofu ještě prohloubila," dodává. "Mračna prachu zatahovala oblohu někdy i několik dní. Na mnoha místech se prach snášel jako sníh a obyvatelé ho museli odklízet lopatami. Prach pronikal i skrze škvíry v dobře utěsněných domech a zanechával povlak na jídle, kůži a nábytku. Lidé trpěli zápaly plic, pociťovali bolest na hrudi a potíže s dýcháním. Není jasné, kolik lidí na tento stav zemřelo. Odhady se pohybují od stovek až po několik tisíc osob," uvádí History.com. Migrační vlna: zoufalé rodiny utíkaly z farem Období sucha trvalo až do roku 1939. Ohromné plochy dříve obdělávané půdy se staly zemědělsky nepoužitelnými a další rychle ztrácely ornici. Statisíce zchudlých farmářů začaly opouštět své domovy, aby vůbec přežily. Mnoho z nich se vydalo do Kalifornie. Mohutnou migrační vlnu a pomoc zchudlým rodinám musela řešit i americká vláda. Uvádí se, že ve 30. letech opustilo postižené státy Texas, Nové Mexiko, Colorado, Nebraska, Kansas a Oklahoma zhruba 2,5 milionu lidí. Byla to jedna z největších migrací v americké historii. Jenže ani těm, kterým se podařilo dostat se do vysněné Kalifornie, se pak nežilo lehce. Potýkali se tam s diskriminací, dostávali podřadnou práci, byli mizerně placeni. Mnozí z nich žili v chatrčích a stanech podél zavlažovacích příkopů. Chudoba, tyfus, neštovice, malárie Vrchol migrace přinesly roky 1936 a 1937. "S přibývajícím počtem lidí žijících v zoufalých podmínkách se mezi nimi začaly šířily vážné nemoci jako tyfus, neštovice, tuberkulóza, malárie a zápal plic. Lidé umírali nejen na ně, ale také hlady," uvádí na svých stránkách Kapitolské muzeum státu Kalifornie (State of California Capitol Museum). V roce 1937 proto vybudovala americká Správa zemědělského zabezpečení (Farm Security Administration, FSA) deset federálních táborů, které poskytovaly relativně slušné bydlení, ale nedokázaly pomoci všem, kteří to potřebovali. Kočující matka (alternativní, méně slavný záběr) | Foto: Dorothea Lange, Library of Congress Prints and Photographs Division, Farm Security Administration - Office of War Information Photograph Collection Svědectví o utrpení lidí zachytil spisovatel, fotografka i písničkář Doba utrpení a migrace se odrazila v dílech mnoha umělců. Nejznámějšími jsou spisovatel John Steinbeck, který osudy zchudlých farmářů zachytil v románu Hrozny hněvu, písničkář Woody Guthrie a fotografka Dorothea Langeová. Její ikonické snímky, dokumentující tehdejší situaci, vznikly v době, kdy pracovala pro federální Správu zemědělského zabezpečení (Farm Security Administration). Zvláště portrét nazvaný Kočující matka se ve fotografii stal tak slavným dílem, jako je v literatuře Steinbeckův román. "Viděla jsem ji a přistoupila k té hladové a zoufalé matce, jakoby přitahována magnetickou silou. Opravdu si nepamatuji, jak jsem jí vysvětlila mou přítomnost a přítomnost mého fotoaparátu, ale pamatuji si, že se mě na nic nezeptala. Řekla mi, že jí je 32 let a že přežívají na zelenině ze zmrzlých polí a díky ptákům, které děti ulovily. Právě prodala pneumatiky ze svého auta, aby mohla koupit jídlo," vzpomínala Langeová později na setkání s hrdinkou svého snímku. Její jméno vyšlo najevo až mnohem později: šlo o Florence Owensovou Thompsonovou, která se pak celý život styděla za to, že se stala hrdinkou slavné fotografie zobrazující bídu a chudobu. Dívka z chatrče | Foto: Dorothea Lange, Library of Congress Prints and Photographs Division, Farm Security Administration - Office of War Information Photograph Collection Snímky Dorothey Langeové patří do kolekce, která vznikla díky federálnímu úřadu Farm Security Administration. Nyní ji spravuje americká Knihovna Kongresu. Záběry vybrané pro fotogalerii patří do tzv. Public domain a podle Knihovny Kongresu nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejich publikování.