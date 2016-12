Fotky: Totální destrukce. V Brně můžete zničit celou místnost, zbavíte se tak stresu

před 5 hodinami

Štve vás práce, partner, šéf či nešťastná láska? Od vzteku si můžete ulevit v nově otevřeném podniku Anger Room. Tam si za menší poplatek pronajmete na pár minut prostor, kde ze sebe všechen stres a napětí vymlátíte na připraveném nábytku. Podnik otevřeli tři kamarádi z Brna podle obdobných prostorů v zahraničí.

Kousek od brněnského Cejlu si mohou lidé od prosince vyzkoušet netradiční zážitek. Tři kamarádi tam otevřeli podnik Anger Room, ve kterém si zákazníci platí za ulevení si od vzteku a napětí tím, že rozmlátí vybavenou místnost.

“Lidé se tady mohou legálně vyblbnout bez větších obav, že by měli problémy s policií nebo že by po sobě museli uklízet. Nemají pak potřebu být agresivní, lépe se jim pracuje a třeba tím mohou vyřešit i vlastní psychické problémy," popisuje majitel Tomáš Šimek.

Fenomén, který vznikl zhruba před deseti lety v Americe, se tak konečně dostal do Česka. Kromě Brna by se brzy mohl objevit i v Praze. A podle všeho by právě i Anger Room mohl zafungovat podobně dobře jako třeba únikové hry, kterými se to ve velkých českých městech jenom hemží.

Na video z návštěvy Aktuálně.cz se můžete podívat zde:

Jak se zbavit vzteku? Využijte ho a rozmlaťte, co se dá | Video: Jakub Plíhal, Prokop Vodrážka | 01:07

autoři: Prokop Vodrážka, Jakub Plíhal