V mexickém hlavním městě v sobotu večer po dvouleté pauze začínají jednání mezi venezuelskou opozicí a vládou. Podle zdrojů agentury Bloomberg obě strany podepíšou memorandum připravené Norskem, které zprostředkovává kontakty mezi vládou a opozicí. Informaci potvrdil i mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard. Dohoda má nastavit cíle a průběh dalších jednání.

Memorandum připravené Norskem obsahuje podmínky a termíny dalších rozhovorů mezi vládou a opozicí. Jednání se mají týkat postupného zrušení mezinárodních sankcí uvalených na Venezuelu. Opozice a zahraniční státy výměnou za to od vlády očekávají uspořádání svobodných a demokratických voleb a zlepšení stavu politických a lidských práv v zemi. První příležitostí, kdy by vláda mohla ukázat, že bere jednání vážně, by podle opozice mohly být listopadové krajské volby.

Rozhovory budou podle agentury Bloomberg trvat v Mexiku tři dny. Podle jednoho z opozičních vyjednavačů a bývalého místopředsedy parlamentu Stalina Gonzáleze se vyjednávací týmy znovu v Mexiku setkají na konci měsíce.

Opoziční předák Juan Guaidó, kterého některé státy včetně Británie a USA považují za prozatímního prezidenta Venezuely, oznámil ochotu opozice jednat s vládou prezidenta Nicoláse Madura v květnu. Podle opozice si obnovu jednání vyžaduje velice špatný stav venezuelského hospodářství a dopady epidemie covidu-19.