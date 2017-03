Ivana Zelníčková vzpomíná na dětství v ČSSR a vzestup v New Yorku. Trumpova exmanželka píše paměti

před 27 minutami

Bývalá manželka nového amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivana, která pochází ze Zlína, píše paměti. Kniha, ve které se zaměří na své mateřství i minulost, vyjde 12. září. Vydání díla s názvem Raising Trump (volně přeloženo jako Trumpovská výchova) oznámilo nakladatelství Gallery Books.

"Zatímco její bývalý manžel se stal 45. prezidentem Spojených států, před reflektory médií byly vrženy i jeho děti. Byla to ale Ivana, kdo je vychoval a která jim vštípila to, co považuje za nejdůležitější životní lekce: věrnost, čestnost, zásadovost a elán," uvedlo v prohlášení nakladatelství.

Kniha podle Gallery Books bude nejen příběhem o mateřství, síle a houževnatosti, ale také o Ivanině dětství v komunistickém Československu, jejím útěku před režimem, životě v New Yorku, divoké romanci či o jejím mimořádném podnikatelském úspěchu.

Děti jsou z knihy nadšené

Ivana Trumpová, za svobodna Zelníčková, se za Trumpa provdala v roce 1977, pár se rozvedl v roce 1992. Dnes osmašedesátiletá Trumpová má s bývalým manželem tři děti - Donalda mladšího, Ivanku a Erika. Ty také do knihy přispějí se svými vzpomínkami.

V prohlášení dětí stojí, že jsou z knihy nadšené a že Ivana byla úžasná matka, učitelka i jejich inspirace. Trumpová pak v tiskové zprávě poznamenala, že dílo je zčásti i odpovědí na poklony, které se jí za výchovu dětí dostaly.

"Byla jsem přísná a milující matka, která je naučila znát hodnotu dolaru, nelhat, nepodvádět a nekrást, vzájemně se respektovat a která je naučila i další životní moudra, o která se nyní podělím v Raising Trump společně s neupravenými příběhy o Donovi, Ericovi a Ivance od jejich nejútlejšího dětství do doby, než se stali prvními syny a první dcerou (Spojených států)," upřesnila Trumpová.

Trumpová se psaní knih věnovala již dříve. Je mimo jiné autorkou románu For Love Alone (překládáno jako Sama na lásku), kvůli kterému se s ní Trump v roce 1992 soudil o 25 milionů dolarů.

Trump v žalobě tvrdil, že román vychází z jejich manželství, čímž porušila tajnou část rozvodové dohody. Trumpová reagovala protižalobou a spor v roce 1993 skončil vzájemným urovnáním.

