Escobarovi kokainoví hroši ničí kolumbijskou přírodu. Ekologové je chtějí vyhubit

Bažiny jihoamerické Kolumbie ovládli takzvaní kokainoví hroši. Zvířata původem z Afriky nechal do země dovézt nechvalně proslulý narkobaron Pablo Escobar a teď podle odborníků ničí místní ekosystém. Experti proto navrhují, aby došlo k jejich vyhubení.

Pablo Escobar nechal hrochy, jejichž přirozeným prostředím jsou africké savany, do Kolumbie dopravit ještě před svou smrtí v roce 1993. V době, kdy byl jeho drogový kartel na vrcholu, se totiž narkobaron vyžíval v nejrůznějších excesech, mezi které patřila i soukromá zoologická zahrada.

Vedle hrochů Escobar na svém pozemku o rozloze necelých tři tisíce hektarů choval také nosorožce, zebry či žirafy. I když se po narkobaronově zastřelení většinu zvířat podařilo dopravit zpět do domovských zemí, čtyři hroši tehdy utekli. A protože je v Kolumbii neohrožuje žádný predátor, čekal je pohodlný život.

I po 28 letech od útěku se zvířata stále rozmnožují a dosud se jim povedlo zplodit 80 až 100 potomků. Pokud budou podobným tempem pokračovat, může podle vědců jejich populace v Kolumbii během následujících dvou dekád narůst na 1500 kusů. Odborníci proto volají po jejich vyhubení. Informoval o tom web Unilad.

Hroši podle expertů narušují místní ekosystém. Jejich moč a výkaly například mohou být pro jiné druhy i člověka jedovaté a způsobovat různá onemocnění. Kolumbijská vláda se proto v současnosti snaží zvířata alespoň kastrovat, aby se dále nemnožila, a předejít tak krajnímu řešení v podobě vyhubení.

"Představa, že hrochy vystřílíme, se pochopitelně nikomu nelíbí, ale měli bychom přijmout skutečnost, že žádná jiná strategie už v dnešní situaci nepomůže. Přemístění do Afriky by bylo reálné před 28 lety, když hroši byli jen čtyři, a kastrace sice mohla být účinná, ale jen v případě, že by s ní vláda začala dříve," uvedla ekoložka Nataly Castelblanco-Martínezová.

Hroši jsou zařazení v seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody a v důsledku klimatických změn čelí ztrátě přirozeného habitatu nebo ilegálnímu lovu pro maso a kosti. Organizace uvádí, že jich po celém světě v současnosti žije zhruba 115 až 130 tisíc. Kolumbie tak stojí před velkým dilematem.

