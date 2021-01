Po smrti mě hoďte lvům. Aspoň dám zničené planetě něco zpátky, přeje si komik Gervais

Britský komik Ricky Gervais je pověstný tím, že publikum rád šokuje a prolamuje nejrůznější společenská tabu. Není tedy divu, že když se ho moderátor talk show Conan zeptal na to, jak by chtěl skončit po smrti, nezmínil rakev ani zpopelnění. Místo toho vyjádřil přání, aby jeho ostatky londýnská zoo nakrmila lvy.

V seriálu After Life se Gervais prostřednictvím postavy rezignovaného novináře Tonyho Johnsona, jehož žena zemřela na rakovinu, věnuje tématu smrti a tomu, jak se s ní vyrovnat. | Foto: ČTK/ZUMA/Netflix

Britský komik a herec Ricky Gervais, který se proslavil rolí v televizním sitkomu Kancl, vyjádřil přání, aby se stal po své smrti krmením pro lvy v londýnské zoo. Když v americké talk show Conan dostal otázku na to, jak by si přál zemřít, řekl moderátorovi Conanu O'Brienovi, že je mu to jedno. Hlavně chce, aby se za svůj odchod z tohohle světa nemusel cítit trapně.

Gervais, který loni oslavil 59. narozeniny, uvedl, že mu přijde představa, že návštěvníci zoo uvidí jeho pozůstatky ve výběhu lvů, zábavná. "Představte si ty výrazy turistů, když uvidí moje nahé, tlusté tělo jen tak pohozené a budou si říkat, jestli to není ten chlápek z Kanclu," citoval komika, který je pověstný svým nekorektním humorem, zábavní web Unilad.

Stát se potravou pro lvy si Gervais přeje také z ekologických důvodů. "Lidstvo pojídá zvířata a ničí přírodu, takže bych dal tímhle gestem naší planetě aspoň něco zpátky," uvedl autor a hlavní protagonista seriálu After Life, který je k vidění na streamovací platformě Netflix.

V něm se Gervais prostřednictvím postavy rezignovaného novináře Tonyho Johnsona, jehož žena zemřela na rakovinu, věnuje tématu smrti a tomu, jak se s ní vyrovnat. "Všichni jednou zemřeme, takže mě představa vlastní smrti nijak nezneklidňuje. Až budu mrtvý, stejně o tom nebudu vědět," řekl komik ve zmíněné talk show.

Téma smrti je podle něj v komediálních žánrech posledním tabu, a právě proto ho komici v poslední době tak rádi vytahují. "Když začnete vtipkovat o smrti, vytáhnete publikum z jeho komfortní zóny. Proto rád lidi konfrontuju s temnými stránkami našeho života, je to podobné, jako bych je vzal do strašidelného lesa. Otevírat tabu podle mě není nijak škodlivé," dodal Gervais.

Skutečnost, že by své ostatky rád věnoval lvům, nemusí být pro jeho fanoušky až takovým překvapením. Komik se totiž netají tím, že nejí maso, a práva zvířat také často hájí na svém twitterovém účtu, kde například odsuzuje kruté zacházení ve velkochovech nebo lov pro kožešiny. Nezisková organizace PETA ho za jeho iniciativu v boji za práva zvířat v roce 2013 vyhlásila osobností roku.

