Opice na Bali poznají drahé věci. Kradou je, aby dostaly lepší "výkupné"

Balijští makakové z hinduistického chrámu Uluwatu jsou velmi vychytralí zlodějíčkové. Turistům raději kradou vzácnější předměty, jako jsou peněženky, elektronika nebo brýle, aby od nich dostali vyšší výkupné, tedy více jídla. Některé předměty opice vrátily po pár minutách, jiné až po téměř půlhodině smlouvání, odhalila kanadská studie.

Makakové v balijském chrámu Uluwatu na jihozápadním cípu ostrova jsou známí zloději. Potulujíce se po starobylé památce, okrádají nepozorné turisty o jejich osobní věci a jako výkupné pak žádají jídlo.

Výzkumníci z kanadské univerzity Lethbridge nyní přišli na to, že tyto opice dokážou přemýšlet nad tím, které věci jsou pro lidi hodnotnější, a zaměřit se při krádeži právě na ně, aby tak zvýšily svůj zisk. O výzkumu informoval britský deník The Guardian.

Uluwatští makakové se tak poslední dobou zaměřují především na mobilní telefony, peněženky a brýle. "Stali se experty na kradení věcí od nepozorných turistů, kteří si nevzali rady zaměstnanců chrámu k srdci a nedávali si na svoje osobní předměty pozor," uvedl docent na katedře psychologie lethbridgské univerzity Jean-Baptiste Leca.

Zaměstnanci chrámu návštěvníky totiž vždycky upozorňují na to, aby si všechny své věci zavřeli do tašek či batohů a ty měli zajištěné na zádech či na břiše.

Vyjednávání o vrácení věci trvá i čtvrt hodiny

Výzkumníci chování makaků vůči návštěvníkům natáčeli téměř rok a přišli na to, že opice si za dražší předměty říkají o vyšší výkupné, čili o více jídla. Vyjednávání mezi opicí a turistou a zaměstnancem chrámu většinou skončilo po několika minutách. Nejdéle ale podle výzkumu trvala výměna 25 minut.

Kradení a smlouvání je podle Lecy výrazem kulturní inteligence některých druhů opic. "Toto chování se učí ve svém společenském prostředí od dospívání až do svých čtyř let a je v této populaci udržováno nejméně 30 let," tvrdí vedoucí studie.

Britský deník připomíná, že zatímco zaměstnanci balijského chrámu Uluwatu jsou na okrádání turistů opicemi připraveni a slouží zde jako pomocníci okradeným návštěvníkům, na mnoha místech světa se s opicemi už tak dobře vyjednávat nedá.

Indické loupeživé opice například po celé zemi vyjídají úrodu farmářům, přepadávají domy ve vesnicích a dokonce šikanují zdravotníky. V květnu například v Meerutu nedaleko Dillí, ukradli zdravotníkům krevní vzorky určené na testy na koronavirus. Ty byly později nalezeny netknuté.

V některých regionech se navíc lidé obávají rostoucí agresivity opic, které zůstaly kvůli pandemii bez většího přísunu jídla. Například v thajském městě Lopburi začaly úřady makaky sterilizovat. Kvůli nedostatku turistů jsou totiž zvířata vyhladovělá a soužití s nimi je přinejmenším složité.