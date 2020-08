"Dvanáct, tak to je pohoda." Lidé kritizují trika filmu V síti, zesměšňují pedofilii

Na facebookové stránce dokumentu V síti se objevila upoutávka na nová trička, mikiny, roušky či tašky s tematikou filmu. Jejich prodej má podpořit podzimní osvětovou kampaň, která je součástí filmového experimentu o zneužívání dětí na internetu. Na autory se ale kvůli zvoleným nápisům na oblečení snesla vlna kritiky, že celý problém relativizují.

Hláška "Dvanáct, tak to je pohoda" se stala během jara internetovým vtipem, který lidé na sociálních sítích aplikovali na nejrůznější každodenní situace - od počtu nakažených koronavirem po množství piv v hospodě.

Původně se jedná o větu, kterou v narážce na věk kontaktované dívky pronáší v dokumentu V síti jeden z pedofilů zachycený webovou kamerou.

A právě oblíbenosti této "hlášky" se rozhodli využít i producenti snímku pro novou kolekci oblečení, jehož prodejem chtějí podpořit podzimní osvětovou kampaň. Jenže podle reakcí lidí na internetu to vypadá, že překročili hranice.

"Docela smutný natočit něco, čím chcete zvýšit povědomí o nějakým problému, a pak si z toho sami dělat srandu vyráběním triček s výroky lidí, proti kterým tohle celý mělo být. Jedna věc je, když si z těch hlášek dělají srandu lidi na internetu, a druhá to jako tvůrce oficiálně propagovat a zesměšňovat to," napsala Michaela Novotná pod příspěvkem na profilu filmu V síti, kde autoři odhalili trička s nápisy "A nevadí, že mi je 12" a "12, tak to je pohoda!".

"Kdybyste se trochu kriticky zamysleli, nikdy by nevzniknul merch, kterej zabíjí a ironizuje celej odkazovanej projekt. Kromě pošlapání vlastní práce a rámováni sexuálního predátorství coby v podstatě zábavný záležitosti, byste si tak ušetřili i ublíženecký defenzivní posty," napsala Eva Doleva, když administrátoři stránky reagovali na kritické komentáře větou "haters gonna hate" (narážka na lidi, kteří neustále budou něco kritizovat - pozn. red.).

Řada diskutujících prodej triček a mikin chválí a poukazuje zejména na dobrý záměr celé akce. "Nelíbí? Nekupujte! Celý projekt ukazuje na to, co prožívají denně desítky dívek. Nelíbí? Ale je to realita! Těším se na batůžek," napsala Klára Poskočilová.

Snímek V síti režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka, který je šokující výpovědí o zneužívání dětí na internetu, se za prvních sedm dní v kinech stal nejnavštěvovanějším českým dokumentem v historii.

Filmaři od březnové premiéry připravili jak verzi pro mladé diváky, která se promítá i na školách, tak i necenzurovaný sestřih. V tom je například vidět do tváře lidem, kteří kontaktují děti za účelem sexu na internetu.

