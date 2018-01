Festival Colours of Ostrava zařídil českou premiéru kapele Calexico. Dorazí i Future Islands

před 5 hodinami

Českou premiéru bude mít na letošním festivalu Colours of Ostrava koncert kapely Calexico, která pochází z města Tuscon na mexicko-americkém pomezí. Její energií nabitá fúze indie rocku, mexické hudby, folku i country nemá na klubové, ale ani na festivalové scéně obdoby. Ostravští návštěvníci letos uvidí také legendární tanec frontmana americké synthpopové skupiny Future Islands Samuela T. Herringa. Skupina se světově proslavila po živém hraní v show Davida Lettermana, Herring tam svůj tanec rozbalil během skladby Seasons (Waiting On You). V tanci ovšem nepolevuje ani na "běžných" koncertech a výjimkou jistě nebude ani ten ostravský. Future Islands letos vydali páté album The Far Field.

