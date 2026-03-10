„Dobrou noc,“ řekl kapitán letu MH370. Letadlo poté zmizelo z radarů, dodnes nikdo neví proč

„Musím mu dát hlas. Když o něm nebudu mluvit já, nikdo už se nedozví, jaký opravdu byl,“ uvedla v minulosti sestra kapitána Zaharieho Ahmada Shaha, který usedl do kokpitu letu MH370. Dnes, dvanáct let po zmizení letadla, zní její slova jako epitaf jedné z největších záhad moderního letectví. Letadlo s 239 lidmi na palubě zmizelo během letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Dodnes nikdo neví proč.
Poslední známá slova z kokpitu zazněla asi čtyřicet minut po startu. „Dobrou noc, Malaysian 370,“ rozloučil se kapitán Zaharie Ahmad Shah s malajsijskými dispečery ve chvíli, kdy letadlo přecházelo do vietnamského vzdušného prostoru. O několik minut později došlo ke zvratu, který dodnes nikdo nedokázal uspokojivě vysvětlit. Transpondér letadla – zařízení, které umožňuje jeho sledování radary – někdo náhle vypnul. Stroj tak zmizel z civilních radarů.
Vojenské radary později ukázaly, že letadlo mezitím změnilo směr. Místo aby pokračovalo k severu na Peking, otočilo se zpět nad Malajsii, přeletělo nad ostrovem Penang a zamířilo nad Andamanské moře. Poté se stočilo k jihu nad širý Indický oceán. Tam se jeho stopa definitivně ztrácí.
Následovala jedna z největších pátracích operací v dějinách letectví. Malajsie, Austrálie a Čína zahájily rozsáhlé prohledávání dna jižního Indického oceánu v oblasti o rozloze přibližně 120 tisíc čtverečních kilometrů. Analýza satelitních signálů společnosti Inmarsat naznačovala, že letadlo skončilo právě v této odlehlé části oceánu, tisíce kilometrů od plánované trasy.
Dvouleté pátrání stálo zhruba 200 milionů australských dolarů. Nepřineslo však žádný definitivní výsledek. V lednu 2017 došlo k jeho oficiálnímu ukončení. O rok později se hledání ještě jednou pokusila obnovit soukromá průzkumná firma Ocean Infinity, která nabídla model „no cure, no fee“ – zaplaceno dostane pouze tehdy, pokud letadlo najde. Ani tato mise ale neuspěla.
Přesto se čas od času objevily drobné stopy. Podél východního pobřeží Afriky a na ostrovech Indického oceánu se podařilo nalézt více než třicet úlomků, které mohly pocházet ze ztraceného letadla. Podle agentury Reuters však byly s vysokou jistotou identifikovány pouze některé části křídla, včetně tzv. flaperonu nalezeného na ostrově Réunion. Vědci pak podle jejich pohybu v oceánských proudech zkoušeli zpětně vypočítat možné místo havárie.
Unesl letadlo pilot?
Ani tyto výpočty ale nepřinesly jasnou odpověď. Malajsijská závěrečná zpráva zveřejněná v roce 2018 připustila, že kurz letadla někdo pravděpodobně úmyslně změnil, nedokázala však určit, kdo za tím stál. Neexistoval důkaz o technické poruše, ani o konkrétním motivu kohokoli na palubě.
Pozornost se tak přirozeně obrátila na piloty. Kapitán Zaharie Ahmad Shah byl ve svých 53 letech jedním z nejzkušenějších pilotů Malaysia Airlines. Kolegové ho podle britské BBC popisovali jako „velmi milého člověka a jednoho z nejrespektovanějších pilotů v komunitě“. Létání miloval natolik, že si doma postavil vlastní simulátor kokpitu Boeingu 777.
Podle analýzy americké FBI si kapitán přibližně měsíc před osudným letem na domácím simulátoru zkoušel trasu nad Indickým oceánem. Ta údajně vykazovala podobnost s předpokládanou dráhou skutečného letadla po jeho zmizení z radarů. K takovému závěru dospěli vyšetřovatelé při analýze dat z kapitánova osobního počítače. Zaharie Ahmad Shah si let simuloval v programu Microsoft Flight Simulator X. „Je to zatím nejvýraznější indicie naznačující, že by pilot mohl stát za únosem letadla. Samo o sobě to ale nic definitivně neprokazuje,“ uvedl k tomu v minulosti reportér CNN Richard Quest.
Rodina kapitána Zaharieho Ahmada Shaha na podobná podezření reagovala velmi ostře. Jeho sestra Sakinab Shahová v rozhovoru pro britskou BBC zdůraznila, že neexistuje žádný důvod, proč by měl být její bratr považován za viníka. Připomněla, že byl mimořádně zkušeným pilotem – měl nalétáno přibližně 18 tisíc hodin a u společnosti Malaysia Airlines pracoval dlouhé tři desetiletí. „Nikdy neměl žádný problém, nikdy si na něj nikdo nestěžoval. Do důchodu mu zbývalo jen pár let. Neměl potíže v manželství ani problémy s alkoholem, drogami či financemi,“ uvedla. V době zmizení letu MH370 bylo Shahovi 53 let, byl otcem tří dětí a také dědečkem.
K debatě o možných příčinách zmizení se v roce 2018 v australském pořadu 60 Minutes vyjádřili také letečtí experti a piloti. Shodovali se v jednom: pokud byl kurz letadla skutečně změněn záměrně, musel to udělat někdo s mimořádnými zkušenostmi. Jen velmi schopný pilot by podle nich dokázal s velkým dopravním letadlem manévrovat tak, aby se vyhnul radarům a satelitnímu sledování.
Konspirační teorie
Kapitánova sestra Sakinab dodnes vzpomíná, jak těžké bylo sledovat, jak se podezření obrací právě na jejího bratra. „Bylo to velmi bolestivé,“ řekla BBC. „Nejen že jsme ztratili blízkého člověka, ale zároveň jsme museli čelit všem těm obviněním.“ Rodina se podle ní krátce po zmizení sešla, aby si společně položila stejnou otázku jako celý svět: co se vlastně stalo? „Ani na okamžik jsme o našem bratrovi nepochybovali,“ říká.
Podobně nejednoznačný je i obraz druhého pilota, sedmadvacetiletého Fariqa Abdula Hamida. Ten byl na Boeingu 777 relativně nový. Šlo teprve o jeho šestý let bez instruktora na tomto typu letounu. Experti ale upozorňovali, že vedle zkušeného kapitána to nepředstavovalo žádné riziko.
Zatímco vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě, začaly se šířit nejrůznější teorie: od technické závady přes únos až po bizarní spekulace o dálkovém ovládání letadla či dokonce mimozemšťanech. Žádnou z nich se však nikdy nepodařilo doložit.
Naděje na odpověď se veřejnost přesto nikdy úplně nevzdala. Malajsijská vláda v roce 2024 souhlasila s novým návrhem společnosti Ocean Infinity na další pátrání v oblasti, kde je podle analýz nejvyšší pravděpodobnost nálezu. Firma by dostala 70 milionů dolarů pouze v případě, že by trosky skutečně objevila. Podle ABC News se během dvou fází průzkumu mezi březnem 2025 a lednem 2026 podařilo prozkoumat tisíce čtverečních kilometrů mořského dna, zatím však bez výsledku.
Rodiny cestujících ale odmítají připustit, že by příběh zmizelého letu měl skončit bez odpovědí na otázku, co se tehdy vlastně stalo. „Budeme pokračovat v hledání odpovědí. Nikdy to nevzdáme,“ uvedla organizace Voice370 zastupující příbuzné některých obětí, cituje ABC News. Jak připomíná list The Guardian, právě rodiny nyní vyzývají malajsijskou vládu, aby pátrání prodloužila a umožnila jeho pokračování i dalším průzkumným firmám. Pro ně totiž nejde o záhadu z učebnic letectví, ale o osobní příběh bez konce. A dvanáct let čekání na vysvětlení.
Video: Oceán vyplavil vztlakovou klapku zmizelého boeingu MH370
Zdroj: BBC, ABC News, The Guardian, Reuters
