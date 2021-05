Nejchytřejší dítě na světě? Američanka má ve dvou letech IQ 146, vstoupila do Mensy

Mensu si leckdo může představovat jako elitní klub plný světoznámých vědců a inovátorů. Od letošního května do něj ovšem patří i teprve dvouletá Kashe Questová, která se stala její vůbec nejmladší americkou členkou. V testech inteligence získala neuvěřitelných 146 bodů.

Kashe Questová ve svých dvou letech už dovede vyjmenovat všechny prvky z Mendělejevovy periodické tabulky, rozpoznat všech 50 severoamerických států na slepé mapě a do toho se učí mluvit španělsky. Rodiče malé Kaliforňanky tvrdí, že jakmile jejich dcera řekla první slovo, rychle se zlepšovala a velmi brzy se vyjadřovala ve větách o více než pěti slovech.

"Odmalička jsme u ní pozorovali sklony objevovat všechno kolem sebe, neustále se nás ptá na otázky, které začínají slovem proč. Pokud jí něco není jasné, chce hned vědět, jak to funguje, a když to zjistí, okamžitě to využívá v praxi," přiblížil pro zpravodajský web stanice CNN Kashin otec Devon.

Další a další dceřiny pokroky Questovy utvrzovaly v tom, že je Kashe na svůj věk neobvykle nadaná. Podobný názor měl i dětský lékař, ke kterému s dítětem ve věku 18 měsíců rodiče přišli na prohlídku. Proto se s holčičkou rozhodli navštívit také psychologa, který ji nechal absolvovat IQ test, a Kashe ho zvládla s neuvěřitelným skóre 146 bodů.

"Hodně nám záleželo na tom, abychom dceři poskytli všechno potřebné k tomu, aby se dále rozvíjela. Chceme podpořit její zvídavost a talent a neradi bychom něco podcenili," vysvětlila matka Sukhjit, proč dívku nechali inteligenční test vyplnit.

Dodala, že se svým mužem dceři nikdy nezapomínají říct, jak jsou na ni hrdí, když se jí po dlouhém trápení podaří vyřešit náročný úkol. Kashe pak na oplátku rodičům drží palce, když se s něčím perou sami. "Pokud mě vidí, jak se po úporném snažení konečně dostanu do sklenice s okurkami, tak přijde a poví mi, že je na mě pyšná," prozradil Devon Quest.

Snaha dát dceři potřebné zázemí, aby se mohla vzdělávat, Questovy dovedla k tomu, že založili vlastní mateřskou školu. Matka Sukhjit je totiž učitelka, a protože se v době pandemie dceři stejně věnovala doma, přizvala k učení i další děti, aby Kashe trávila čas také s vrstevníky.

"V hloubi duše jsou dceři pořád dva roky, takže je velmi důležité, aby se potkávala s dětmi ve svém věku a necítila tlak na to, aby se chovala jako dospělí," zdůraznila Sukhjit. Doplnila, že do její soukromé školky momentálně dochází 12 dětí.

