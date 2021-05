Bratři rozdělení covidem. Ola a Pontus se už rok scházejí na hranici Norska a Švédska

Věřitelé kožešnické obchodní společnosti Kara Trutnov v pondělí na jednání na hradeckém krajském soudu schválili řešení úpadku firmy reorganizací. Reorganizační plán, který by měl zachovat činnost Kary, sestaví největší věřitel, společnost Natland Pohledávková V. z investiční skupiny Natland. Řízení Kary by měl převzít její bývalý vlastník Zdeněk Rinth, který by se měl s Natlandem stát i novým vlastníkem Kary. Kara má 160 věřitelů, kteří po ní požadují 277 milionů korun.

Rinth uvedl, že je Kaře připraven poskytnout financování v řádech desítek milionů korun. Již například zaměstnancům Kary uhradil dlužné mzdy za únor a co nejdříve hodlá vyřešit i mzdy za březen a duben. Ke konci letošního ledna měla Kara 179 zaměstnanců. Do konce dubna jejich počet klesl na 157, z toho jich je 125 v Česku a 32 na Slovensku. Co nejdříve chce Rinth otevřít dosud uzavřené prodejny Kary, které jsou především v obchodních centrech.

Natland uvedl, že reorganizace je pro nezajištěné věřitele výhodnější než konkurz. Natland a Rinth disponují za Karou pohledávkou 167 milionů a mají ji ze dvou třetin zajištěnou majetkem Kary. Původně tuto pohledávku za Karou měla Česká spořitelna. Pohledávky nezajištěných věřitelů by měly být uspokojeny z provozního zisku Kary, prodeje nepotřebného majetku Kary nebo z úvěru.