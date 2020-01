Zkoleduj se, radí herec Petr Vaněk. Jeho adventní koncerty pomáhají potřebným

Barbora Pěničková

Posledním laskavcem v roce 2019 se stal herec Petr Vaněk, který založil charitativní projekt Zkoleduj se, jenž propojuje umělce a děti. Pořádá charitativní adventní koncerty a razí myšlenku, že hrát, zpívat a pomáhat může každý. Nadace Karla Janečka v rámci projektu Laskavec oceňuje lidi, kteří nezištně konají dobré skutky.

Projekt Zkoleduj se funguje od roku 2017. Základní myšlenky jsou, že zpívat, pomáhat a hrát si může opravdu každý. "Hra je součást každého dne v jakémkoliv věku, a na to bychom neměli zapomínat," říká Petr Vaněk.

Podobně jako nespočet jiných úspěšných iniciativ, i Zkoleduj se vzniklo náhodou. "Asi to tak mělo být a my měli chuť zpívat. Vzpomínám si, jak jsme s kolegou Ondřejem Rumlem poslouchali koncert Bobbyho McFerrina. Bavila mě ta energie, jak se lidi zapojovali do písní," popisuje herec, jak se začala rodit a formovat prvotní myšlenka projektu. Celou ideu potom představil přátelům - trenérce zpěvu Pavle Fendrichové a hudebníkovi Markovi Doubravovi.

Na jevišti se v rámci série adventních koncertů potkávají umělci a děti z přihlášených základních škol. Společně a v originálním podání zpívají pro dobrou věc a děti potom sami vybírají, kterým neziskovým projektům předají peníze vybrané ze vstupného a z darů na transparentním účtu. V minulých ročnících koncerty podpořily například charitativní projekty Nocleženka, Společnost pro ranou péči, Budějovické obědy dětem nebo nadační fond Křídlení.

"Za ty tři roky jsem prošel i stavy, kdy mi nebylo dobře, procestoval jsem spoustu měst v naší zemi, navštívil úžasné školy. Plánování každého ročníku je obrovská škola trpělivosti a důvěry," líčí s tím, že jeho ego někdy pěkně skřípe. "Ale dobře mu tak. Samotný koncert je už jen třešnička na dortu. Moment, kdy zpíváme se studenty a diváky, je jako kdybyste vypili životabudič, který pozitivně ovlivní každého účastníka," dodává s úsměvem.

Za svou iniciativu Petr Vaněk nyní získal titul Laskavec. Nominovat člověka, který by si zasloužil uznání a podporu, můžete i vy. Všichni ocenění obdrží od Nadace Karla Janečka šek na 6⁶ (tedy 46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.