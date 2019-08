Nová výzva na Twitteru obletěla svět. Tisíce lidí sbírají nedopalky od cigaret

Studenti z Francie odstartovali na Twitteru novou výzvu, která má motivovat lidi ke sběru nedopalků. Do aktivity se během pár dní zapojily tisíce lidí, jejich fotografie na sociální sítích navíc ukázaly, jak moc je situace vážná, tvrdí aktivistka Amel Talhaová.

Osmnáctiletá studentka vymyslela hashtag #FillTheBottle (Naplň lahev) zhruba před dvěma týdny, kdy její kamarád Jason Prince zveřejnil fotografii plastové lahve, která byla po okraj naplněná nedopalky od cigaret. Prince ke snímku napsal: "Dvacet minut trvalo naplnit tuhle litrovou lahev, to celé na prostoru asi padesáti metrů."

Na tweet začali okamžitě reagovat další přátelé Amel. Jeden z nich fotku okomentoval slovy: "Není to moc, ale kdyby to udělal každý, bylo by to skvělé."

Jeho komentářem se nechala inspirovat právě osmnáctiletá studentka, která k fotografii vymyslela populární hashtag. Snímek se rozšířil během 24 hodin a k aktivitě se začaly přidávat tisíce mladých lidí. Nedopalky studenti sbírali od Bulharska přes Švýcarsko až po Afriku.

Talhaová, která se v září vrací na medicínu, pro server LADbible řekla, že "aktivita má lidem otevřít oči, ukázat jim, že situace je opravdu vážná a je na čase s tím něco začít dělat".

Cigaretové nedopalky obsahují filtry, které se vyrábí z acetátových vláken. Podle britské nezávislé organizace Keep Britain Tidy často obsahují plast, arzen, olovo a nikotin. To všechno se po kontaminaci půdy vsakuje do spodních vod.

Organizace tvrdí, že rozpad nedopalku trvá od 18 měsíců do několika let. Kontaminace tak může nastat až deset let poté, co kuřák odhodí nedopalek na zem.

"Z našeho průzkumu víme, že většina kuřáků nedopalky od cigaret nevnímá jako odpad. Nicméně stejně, jako je tomu u plastových lahví, i cigaretové filtry obsahují mnoho škodlivých a těžko rozložitelných látek, které mohou znečistit půdu i oceány," říká Allison Ogden-Newtonová z nezávislé organizace.

soooo, we spent one hour doing the #FillTheBottle challenge and that’s what we got pic.twitter.com/c27VUJvU8x — fausy 🌻 (@singularmcu) August 8, 2019

Amel začala spolupracovat také s francouzskou společností MéGo, která filtry recykluje a vyrábí z nich plastové výrobky včetně popelníků. "Všichni musíme jednat, pokud chceme žít na lepším světě. Stačí jen malý krůček, nic velkého," dodává studentka.

