Nakreslete mi kolo! Designér se baví tím, že neumělé náčrty převádí do skutečnosti

před 41 minutami

Nepřemýšlejte. Vezměte si papír a nakreslete po paměti, jak vypadá obyčejné jízdní kolo. Italský designér Gianluca Gimini si všiml, že to většina lidí nezvládne. Začal jejich kresby se zaujetím sbírat a vytvořil podle nich věrné modely, které ukazují, jak by tato „kola“ vypadala ve skutečnosti.

Gianluca Gimini je mladý italský designér, který kromě práce na grafických návrzích také vyučuje na univerzitě ve Ferraře. „Na první pohled si nejspíš všimnete, že na těch kolech není něco v pořádku,“ komentuje svůj projekt Velocipedie plný bizarních samohybů, vzdáleně připomínajících skutečný bicykl.

Všechno začalo tím, když si designér všiml, jak málo lidí dokáže po paměti nakreslit obyčejné jízdní kolo. „Mívají s tím opravdu velký problém, málokdo si dokáže vybavit, jak je vlastně kolo sestaveno. Začal jsem proto žádat přátele i úplně neznámé lidi, aby pro mě takovou kresbu udělali. Někteří to zvládli, ale většina namalovala něco, co skutečný pánský bicykl připomínalo jen velmi vzdáleně,“ vysvětluje designér.

Úžasná práce, to by designér nevymyslel ani za sto životů!

„Psychologové tento úkol občas používají, aby lidem ukázali, že mozek nás občas podvádí – žijeme v přesvědčení, že něco dokonale známe, ale ve skutečnosti to není pravda,“ vysvětluje Gimini, Shromáždil stovky kreseb a říká, že takovou směsici různorodých návrhů bicyklu by jeden designér nevymyslel ani za sto životů.

Sám pak nejzajímavější kresby vybral a v grafickém programu zpracoval věrné třírozměrné modely (takzvané rendery) toho, jak by taková kola mohla vypadat. Se svou prací se pak s lidmi podělil na svém webu a na portálu Behance (spadá pod firmu Adobe a svou tvorbu tam prezentují designéři, fotografové, výtvarnici i architekti).

Celá jeho práce nebyla motivovaná tím, že by se chtěl vysmívat lidem, kteří neumí kreslit, naopak. „Většinou to nebyli výtvarníci ani designéři. Přesto potvrdili to, o čem jsem byl už dlouho přesvědčen. Každý člověk, nehledě na věk a zaměstnání, může přijít s novým, výjimečným a divokým návrhem. A v některých případech jde o skutečně brilantní vynálezy,“ říká.

autor: Tomáš Vocelka