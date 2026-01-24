Vzlétli jste z Londýna v jedenáct dopoledne a v New Yorku jste přistáli v devět ráno. Slunce na obloze se díky rychlosti 2 170 km/h začalo vracet a vy jste získali dvě hodiny života k dobru. Concorde nebyl jen letadlo. Byl to stroj času pro ty, kteří si mohli dovolit lístek v ceně malého auta a chtěli pít šampaňské ve výšce 18 kilometrů, kde už obloha černá a zeměkoule ukazuje zakřivení.
Jenže pod nablýskaným hliníkovým trupem, který se za letu prodlužoval o dvacet centimetrů, tikala ekonomická bomba. Zatímco inženýři v 60. letech snili o světě, kde se tak snadno překonává rychlost zvuku, realita je brzy probrala.
Elegantní Concorde s delta křídly sice dokázal přeletět Atlantik za tři hodiny, ale jeho čtyři motory Rolls-Royce Olympus u toho spolykaly 100 tun paliva – tedy skoro tunu na každého z necelé stovky pasažérů.
Začalo to před padesáti lety
Právě teď si připomínáme padesát let od chvíle, kdy se nadzvukové cestování stalo realitou pro běžné (a ano, hodně bohaté) pasažéry. 21. ledna 1976 odstartovaly první komerční spoje: Francouzi vyrazili z Paříže do Ria de Janeira, zatímco Britové spojili Londýn s Bahrajnem. Éra nadzvukové dopravy začala a svět věřil, že brzy nebudou létat jiná než supersonická letadla.
„Bylo to letadlo, které z technického hlediska nemělo chybu, ale ekonomicky se narodilo do špatného světa,“ vzpomínal později bývalý šéfpilot British Airways Mike Bannister. Právě on v říjnu 2003 definitivně posadil poslední britský Concorde na ranvej a ukončil kapitolu dějin, v níž lidstvo bylo dál než dnes.
Boj o svornost a jedno písmeno
Cesta k nadzvukovému létání přitom začala velkým politickým gestem. V roce 1962 Francie a Velká Británie překonaly staletou řevnivost a podepsaly dohodu o společném vývoji. Jenže hned první problém nebyl technický, ale lingvistický.
Diplomaté se týdny hádali o jediné písmeno „e“. Francouzské Concorde ho má, anglické Concord nikoliv. Londýn nakonec ustoupil až poté, co ministr Tony Benn prohlásil, že ono „e“ znamená Excellence (excelence), England (Anglie) a Entente (srdečná dohoda).
Sovětský „Concordski“ a pád v Paříži
Zatímco evropští inženýři piplali detaily, Sovětský svaz hrál svou vlastní hru. Studená válka běžela naplno a v Kremlu toužili - jako vždy - být první za každou cenu. Poslední den roku 1968 vzlétl Tupolev Tu-144. Svět mu okamžitě dal přezdívku „Concordski“ (Konkordski, chcete-li), protože se evropskému stroji podobal až příliš nápadně. Sověti sice vyhráli závod o první vzlet, ale jejich triumf měl hořkou pachuť.
V červnu 1973 se jeden z Tupolevů rozlomil přímo před zraky diváků na aerosalonu v Paříži. Tato tragédie, kombinovaná s nespolehlivostí a krátkým doletem, sovětský nadzvukový sen v podstatě pohřbila. Concorde sice zůstal králem, ale i jemu brzy došel dech.
Ropa jako rozsudek smrti
Pravidelný provoz concordů zasáhl ropný šok. Ceny paliva vystřelily vzhůru a žíznivé motory Rolls-Royce najednou působily jako relikt z jiné éry. Americký Boeing mezitím vsadil na úplně jinou kartu – na obří 747 Jumbo Jet. Ten sice letěl pomaleji, ale do jeho břicha se vešlo pět set lidí. Rychlost prohrála s efektivitou.
Osudných 120 sekund letu AF4590
Řetězec nešťastných náhod se rozeběhl 25. července 2000 na letišti Charlese de Gaulla v Paříži. Na ranveji ležela kovová lamela, která odpadla z motoru jiného letadla (DC-10 společnosti Continental Airlines).
Concorde při startu v rychlosti přes 300 km/h lamelu přejel. Ta roztrhla pneumatiku, jejíž kusy následně jako projektily prorazily palivovou nádrž v levém křídle. Unikající palivo se okamžitě vznítilo.
Letadlo s hořícím křídlem ztratilo vztlak i tah motorů. Po dvou minutách dopadlo na hotel v městečku Gonesse. Zahynulo všech 109 lidí na palubě a 4 osoby na zemi.
Přestože technici později zvýšili bezpečnost nádrží jejich vyložením kevlarem, tato nehoda v kombinaci s následným útlumem letectví podepsala nad Concordem rozsudek smrti - navzdory tomu, že to byla první a jediná nehoda.
Z původně plánovaných stovek objednávek nakonec zbylo jen 14 sériových strojů. Staly se hračkou pro celebrity, které chtěly v New Yorku přistát dřív, než z Londýna vůbec odstartovaly. Prestiž ale netrvala věčně. Krátce po útocích z 11. září 2001 opadl celosvětový zájem o letectví a oba provozovatelé poslali své stroje v roce 2003 definitivně do muzeí.
Dnes se však nadzvukové motory znovu ozývají. Inženýři se tentokrát pokoušejí vyřešit největší prokletí Concordu – ohlušující sonický třesk, který mu zakázal létat nad pevninou. Americká NASA už testuje prototyp X-59 QueSST, jehož protáhlý trup má rázovou vlnu rozptýlit tak, aby na zemi zněla jen jako vzdálené bouchnutí dveřmi. Pozadu nezůstává ani soukromý sektor. Start-up Boom Supersonic už loni úspěšně dostal do vzduchu svůj technologický demonstrátor XB-1. Pokud tyto projekty uspějí, lidstvo se možná brzy vrátí do éry, kdy čas nebyl nepřítelem, ale jen veličinou, kterou lze díky technickému důvtipu snadno oklamat.
