Stále více lidí po celém světě zkouší dočasně omezit nebo úplně vynechat alkohol. A to kvůli očistě či pouhé zvědavosti, zda tento úkol zvládnou. Právě leden nebo únor bývají obdobím, kdy se k tomu experimentu odhodlá největší počet osob. Co ale taková měsíční abstinence skutečně udělá s lidským tělem?
Rozdíl se neprojeví ze dne na den, ale změny se začnou objevovat překvapivě brzy. Alkohol v těle neovlivňuje jen jeden orgán – jeho účinky se řetězí napříč celým organismem. Největší zátěž dlouhodobě nesou játra, ale změny po měsíční abstinenci se mohou projevit i na kvalitě spánku, mentální výkonnosti nebo metabolismu.
„Hladina alkoholu v krvi je hlavním faktorem, který poškozuje orgány,“ vysvětluje Paul Thomes, výzkumník z Auburn University ve Spojených státech. Právě proto hraje roli nejen to, jak často člověk pije, ale i kolik alkoholu vypije najednou. Když se příjem alkoholu zastaví, tělo dostane prostor tyto procesy alespoň částečně zbrzdit – a někdy i zvrátit.
Jedním z orgánů, které na měsíční pauzu reagují nejvýrazněji, jsou právě játra. Alkoholické onemocnění jater má čtyři stadia – od ztučnění přes zánět a zjizvení až po cirhózu -, dobrou zprávou ale je, že většina těchto změn nemusí být trvalá.
„Játra mají obrovskou regenerační schopnost. První tři stadia poškození jsou během abstinence od alkoholu vratná,“ říká Thomes. Už několik týdnů bez alkoholu tak může znamenat, že se játra začnou zbavovat nahromaděného tuku a lépe plnit své běžné funkce. A i u lidí s cirhózou může vysazení alkoholu zpomalit postup nemoci a prodloužit délku života, i když samotné poškození už zcela zmizet nemůže.
Lepší spánek i zvýšené riziko
Změny se ale netýkají jen vnitřních orgánů. Řada lidí popisuje, že už po několika týdnech bez alkoholu lépe spí a přes den se cítí soustředěnější. Alkohol sice může usnadnit usínání, zároveň ale narušuje kvalitu spánku a jeho jednotlivé fáze. Když z večerní rutiny zmizí, spánek bývá hlubší a méně přerušovaný. A podle psychiatričky Carrie Mintzové se pozitivní změny nemusí týkat jen silných pijáků. „I u lidí, kteří pijí relativně málo, lze po měsíci bez alkoholu pozorovat zdravotní změny,“ říká. Často jde právě o lepší psychickou pohodu, větší mentální jasnost nebo stabilnější energii během dne.
Další oblastí, kde se může měsíční pauza projevit, je kardiovaskulární systém. „Studie ukazují, že i nadměrné pití jednou za měsíc zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a mrtvice,“ říká Amitava Dasgupta z University of Kansas Medical Center.
A právě přestávka v pití může být pro řadu lidí prvním momentem, kdy si tyto souvislosti uvědomí.
Úbytek váhy s jasným ALE
Měsíc bez alkoholu se u některých lidí projeví i na váze, i když nejde o univerzální pravidlo. „U silnějších pijáků může dojít ke zlepšení tělesného složení, snížení množství břišního tuku a poklesu triglyceridů v krvi,“ říká obezitoložka Rekha Kumarová.
Zároveň ale upozorňuje, že samotné vynechání alkoholu automaticky neznamená hubnutí – roli hraje celkový životní styl, strava i pohyb.
Měsíc jako test, nikoli závazek
Odborníci se shodují, že účinky měsíční abstinence se liší člověk od člověka. Pro někoho jde hlavně o pocit kontroly a ověření vlastních návyků, pro jiného o znatelné fyzické změny. Právě v tom ale spočívá síla tohoto experimentu – jde hlavně o možnost pozorovat, jak tělo reaguje, když alkohol na čas zmizí.
Krátká pauza tak nemusí být cílem sama o sobě, ale spíš začátkem přemýšlení o tom, jakou roli alkohol v životě vlastně hraje. A někdy i malá změna stačí k tomu, aby se člověk cítil jinak. Lépe.
Zdroje: National Geographic, Health Line
