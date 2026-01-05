Přeskočit na obsah
Benative
5. 1. Dalimil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Co se stane s tělem, když měsíc nepijete alkohol? Některé změny vás překvapí

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Stále více lidí po celém světě zkouší dočasně omezit nebo úplně vynechat alkohol. A to kvůli očistě či pouhé zvědavosti, zda tento úkol zvládnou. Právě leden nebo únor bývají obdobím, kdy se k tomu experimentu odhodlá největší počet osob. Co ale taková měsíční abstinence skutečně udělá s lidským tělem?

alkohol
Někdy i malá změna - třeba v konzumaci alkoholu - stačí k tomu, aby se člověk cítil jinak. Lépe.Foto: Stockbyte
Reklama

Rozdíl se neprojeví ze dne na den, ale změny se začnou objevovat překvapivě brzy. Alkohol v těle neovlivňuje jen jeden orgán – jeho účinky se řetězí napříč celým organismem. Největší zátěž dlouhodobě nesou játra, ale změny po měsíční abstinenci se mohou projevit i na kvalitě spánku, mentální výkonnosti nebo metabolismu.

„Hladina alkoholu v krvi je hlavním faktorem, který poškozuje orgány,“ vysvětluje Paul Thomes, výzkumník z Auburn University ve Spojených státech. Právě proto hraje roli nejen to, jak často člověk pije, ale i kolik alkoholu vypije najednou. Když se příjem alkoholu zastaví, tělo dostane prostor tyto procesy alespoň částečně zbrzdit – a někdy i zvrátit.

Jedním z orgánů, které na měsíční pauzu reagují nejvýrazněji, jsou právě játra. Alkoholické onemocnění jater má čtyři stadia – od ztučnění přes zánět a zjizvení až po cirhózu -, dobrou zprávou ale je, že většina těchto změn nemusí být trvalá.

„Játra mají obrovskou regenerační schopnost. První tři stadia poškození jsou během abstinence od alkoholu vratná,“ říká Thomes. Už několik týdnů bez alkoholu tak může znamenat, že se játra začnou zbavovat nahromaděného tuku a lépe plnit své běžné funkce. A i u lidí s cirhózou může vysazení alkoholu zpomalit postup nemoci a prodloužit délku života, i když samotné poškození už zcela zmizet nemůže.

Reklama
Reklama

Lepší spánek i zvýšené riziko

Změny se ale netýkají jen vnitřních orgánů. Řada lidí popisuje, že už po několika týdnech bez alkoholu lépe spí a přes den se cítí soustředěnější. Alkohol sice může usnadnit usínání, zároveň ale narušuje kvalitu spánku a jeho jednotlivé fáze. Když z večerní rutiny zmizí, spánek bývá hlubší a méně přerušovaný. A podle psychiatričky Carrie Mintzové se pozitivní změny nemusí týkat jen silných pijáků. „I u lidí, kteří pijí relativně málo, lze po měsíci bez alkoholu pozorovat zdravotní změny,“ říká. Často jde právě o lepší psychickou pohodu, větší mentální jasnost nebo stabilnější energii během dne.

Další oblastí, kde se může měsíční pauza projevit, je kardiovaskulární systém. „Studie ukazují, že i nadměrné pití jednou za měsíc zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a mrtvice,“ říká Amitava Dasgupta z University of Kansas Medical Center.

A právě přestávka v pití může být pro řadu lidí prvním momentem, kdy si tyto souvislosti uvědomí.

Úbytek váhy s jasným ALE

Měsíc bez alkoholu se u některých lidí projeví i na váze, i když nejde o univerzální pravidlo. „U silnějších pijáků může dojít ke zlepšení tělesného složení, snížení množství břišního tuku a poklesu triglyceridů v krvi,“ říká obezitoložka Rekha Kumarová.

Reklama
Reklama

Zároveň ale upozorňuje, že samotné vynechání alkoholu automaticky neznamená hubnutí – roli hraje celkový životní styl, strava i pohyb.

Měsíc jako test, nikoli závazek

Odborníci se shodují, že účinky měsíční abstinence se liší člověk od člověka. Pro někoho jde hlavně o pocit kontroly a ověření vlastních návyků, pro jiného o znatelné fyzické změny. Právě v tom ale spočívá síla tohoto experimentu – jde hlavně o možnost pozorovat, jak tělo reaguje, když alkohol na čas zmizí.

Krátká pauza tak nemusí být cílem sama o sobě, ale spíš začátkem přemýšlení o tom, jakou roli alkohol v životě vlastně hraje. A někdy i malá změna stačí k tomu, aby se člověk cítil jinak. Lépe.

Zdroje: National Geographic, Health Line

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Japonský podnikatel Kijoši Kimura nad svým rekordním tuňákem.
Japonský podnikatel Kijoši Kimura nad svým rekordním tuňákem.
Japonský podnikatel Kijoši Kimura nad svým rekordním tuňákem.

Tuňákové šílenství v Tokiu. „Král“ zaplatil za jedinou rybu 67 milionů korun

První letošní aukce na slavném tokijském rybím trhu Tojosu přepsala dějiny. Japonský podnikatel Kijoši Kimura, kterému nikdo neřekne jinak než „Král tuňáků“, vydražil obřího tuňáka obecného za astronomických 510,3 milionu jenů. V přepočtu tak za jedinou rybu zaplatil více než 67 milionů korun. Za tuhle cenu by šlo v Praze koupit vilu.

Reklama
Germany Weather
Germany Weather
Germany Weather

Vrtošivý mráz komplikuje dopravu po Evropě. Zrušené lety hlásí i Praha

Sníh, déšť a mrazivé teploty dnes způsobují dopravní chaos v řadě evropských zemí. Amsterodamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, zastavila se železniční doprava v okolí nizozemského hlavního města i v oblasti Utrechtu. Četná zpoždění vlakové dopravy jsou dnes hlášena také z Polska, napsala agentura DPA.

Reklama
Reklama
Reklama