Čínský e-shop zveřejnil reklamu s gayi. Vláda přitom homosexualitu v médiích zakazuje

Jeden z největších čínských internetových obchodů Tmall se ve své nové reklamě pravděpodobně pokusil nenápadně podpořit práva homosexuálů, přestože o nich otevřeně nemluví. Spot přesto vyvolal v čínské společnosti značné pozdvižení, protože intimní vztahy mezi osobami stejného pohlaví představují v zemi stále velké tabu.

Reklama na Tmall vlastněný společností Alibaba trvá 23 vteřin a vyobrazuje scénu, v níž se mladý muž vrací domů k rodičům při příležitosti oslav čínského nového roku, které připadají na 25. ledna. Nepřichází ovšem sám, ale doprovází ho další mladík, kterého svým rodičům představuje jako Kelvina.

V domě jsou také dvě mladé dívky, které se při seznamování s Kelvinem hihňají a něco si mezi sebou šeptají. Během novoroční večeře pak hlava rodiny podává Kelvinovi misku s polévkou a ten odpovídá větou: "Díky, tatínku." Právě ta vyvolala u diváků největší překvapení, protože naznačuje, že Kelvin mluví se svým tchánem.

Jak informoval zpravodajský web stanice CNN, video vzbudilo silné ohlasy, když se objevilo na sociální síti Weibo, kde ho sdílela organizace LoveMatters, která poskytuje vzdělávání a poradenství v oblasti sexuality a vztahů. Ta ocenila, že se tak prominentní firma jako Tmall rozhodla podpořit hnutí LGBTQ. "Pro tuto komunitu je velmi důležité být vidět a dočkat se uznání ze strany čínské veřejnosti," uvedla organizace.

V současnosti má spot miliony zhlédnutí a v diskusi na Weibo se k němu objevilo přes čtyři a půl tisíce komentářů, z nichž mnohé jsou pozitivní. "Tmall na to jde vychytrale, když se vyhýbá vyjádření, jestli homosexuály skutečně podporuje, nebo ne. I tak ale jde o velký krok kupředu," citovala CNN jednoho z uživatelů, jehož přezdívka vychází z antické Číny a znamená svobodný duchem.

Společnost Alibaba, pod kterou Tmall spadá, spekulace o homosexuálním podtextu reklamy také nepotvrdila ani nevyvrátila. "Čínský nový rok je čas, kdy se má celá rodina sejít a utužit vzájemné vztahy a reklama je kreativním vyjádřením tohoto poselství," sdělila firma stanici CNN.

Alibaba se homosexuálů nezastává poprvé

Spot ovšem není prvním náznakem, že se Alibaba staví za práva LGBTQ komunity. V roce 2015 totiž internetový obchod Taobao, který pod ni také spadá, sponzoroval soutěž seznamovací aplikace Blued o zájezd do Kalifornie, kde měla homosexuální páry čekat svatba.

Tmall pak ve stejném roce na své stránce na sociální síti Weibo publikoval duhovou verzi svého loga s černou kočkou a doplnil ji sloganem "Love will be enough" (Láska bude stačit). "Je moudré snažit se zasáhnout co nejširší segment populace a otevřený postoj k menšinám může být přitažlivý pro mladší generace," okomentoval tehdy situaci Duncan Clark, autor knihy o zakladateli společnosti Alibaba.

Ten zároveň zdůraznil, že reklamy, které nepůsobí příliš provokativně a pracují spíše s náznaky, jsou pro firmy výhodným způsobem, jak se nedostat do konfliktu s omezeními ze strany čínské vlády. Její cenzoři totiž v roce 2016 vydali nařízení, které zakazuje vyobrazování "abnormálního sexuálního chování" včetně homosexuálních vztahů v televizních i internetových pořadech.

Homosexuální orientace v Číně sice už není ilegální a vláda ji v roce 2001 vyřadila ze seznamu duševních onemocnění, ale odborníci a aktivisté říkají, že LGBTQ komunita ze strany čínské vlády i veřejnosti stále čelí diskriminaci.

Všečínské shromáždění lidových zástupců, které v zemi zastává úlohu jednokomorového parlamentu, v minulém měsíci veřejně uznalo návrhy na legalizaci manželství párů stejného pohlaví. Odborníci však tvrdí, že to Čínu k uzákonění nijak výrazně neposouvá.

