Chladiče i dráty místo náušnic. Česká značka přetváří elektroodpad na šperky

Ročně Češi vytřídí zhruba 15 tisíc tun elektroodpadu, téměř polovinu tvoří vysloužilá IT technika, zbytek domácí spotřebiče, světla a baterie. Hliníkové chladiče nebo desky plošných spojů ale nemusí skončit na skládce. Všechny tyto technické komponenty se dají nosit jako módní doplňky. Druhý život jim totiž vdechují designéři projektu s příznačným názvem Trash Made.

"Výrobky Trash Made vznikají z materiálů a součástek, které už jednou byly použity a původně měly být zrecyklovány, tedy trvale zničeny. Velká různorodost tvarů, barev a materiálů a zpracování v tvary nové jim může dát nové funkce," popisuje manažerka projektu Zdeňka Kladníčková.

Recyklované náušnice, náhrdelníky ale třeba taky mísa nebo světla jsou k vidění na letošním Designbloku.

Právě na přehlídce českého a mezinárodního designu v roce 2009 byly výrobky s nálepkou Trash Made představeny poprvé. "Projekt vznikl na popud mé předchůdkyně, která se o ekologii aktivně zajímala a i vedení přišlo fajn vysloužilá elektrozařízení dál zpracovávat a používat," vysvětlila Kladníčková.

Iniciativa spadá pod kolektivní systém REMA, jenž od roku 2005 zajišťuje organizaci sběru, třídění a recyklaci elektroodpadu.

Materiálem mohou být počítačové chladiče i halová světla

Na výrobcích se podílí nejen skupina návrhářů, ale také lidé z chráněných dílen, kteří pomáhají s drobnými pracemi. Do budoucna chce vedení projektu začlenit také věznice. Svěřenci by mohli zpracovávat hrubý materiál v kovodílnách.

Pod výrobky jsou podepsány například Anna Kozová, Jana Chaklosh či Linda Čihařová. Pro letošní jubilejní dvacátý ročník oslavy designu se Trash Made navíc rozhodl spojit se studenty UMPRUM, kteří vymysleli nejen šperky, ale i užitý design. Šest tvůrců pracovalo na dvou hlavních novinkách - svícnech ze starých halových světel a jehlicích do klopy saka z počítačových chladičů.

"Kolekce pro ženy a muže navíc ladí k sobě, muži mají jehlici do klopy a ženy náušnice a náhrdelník ve stejném konceptu. Hlavním tahákem naší expozice bude také speciální dort vyrobený z kabelových cívek," vyjmenovala Kladníčková s tím, že doufá, že výrobky budou mít úspěch.

Nevyloučila ani další budoucí spolupráci se designérskou školou. "Pokud by s námi chtěla UMPRUM spolupracovat i do budoucna, budeme rádi. Rádi podporujeme mladé začínající umělce, kteří se mohou kreativně vybouřit," dodala.

Poklady ze zmetků

A jak probíhá výroba takových recyklovaných šperků? Nejdůležitějším bodem je výběr vhodného materiálu. Trash Made má vybudovanou síť firem, od kterých materiál přebírá. Někdy se tak dostanou ke kazovým výrobkům, které by jinak putovaly z továrny rovnou na skládku nebo do spalovny. Ale někdy to podle Kladníčkové znamená přehrabovat se v hromadách vyřazených komponentů.

"Musíme vždycky přemýšlet nad tím, jestli materiál není zdravotně závadný. Třeba nemůžeme používat žádné baterie, byť by se mi jako náušnice líbily," popsala manažerka. Všechno budoucí zboží musí projít testem zdravotní nezávadnosti.

Po vyřezání tvaru výrobku jsou pak jeho hrany zbroušeny tak, aby nikoho neporanily. Šperky jsou navíc pokovovány. Mezi nejoblíbenější výrobky patří kromě náušnic taky brože z desek plošných spojů.

Ačkoliv by se v budoucnu rády pustily do dalšího rozšiřování kolekcí, Kladníčková přiznává, že práce s elektroodpadem má mnoho limitů a variant není nekonečně mnoho. Přesto vítají každý inovativní a proveditelný nápad.

Manažerka uvedla, že největší rozmach zaznamenal Trash Made před devíti lety, zájem lidí pak postupně upadal. S rostoucím důrazem na recyklaci se však opět dostávají do hledáčku. "Za sebe musím říct, že za posledního půl roku se zájem o nás zvedá. Snad i díky tomu, že se o ekologii začíná mluvit čím dál tím víc. Máme i opakované zakázky od firem i škol," hlásí manažerka.

Přesto je jí jasné, že projekt nikdy nebude výdělečný. "Vždycky bude sloužit jako upozornění na to, že i z elektroodpadu se dají dělat krásné věci," vysvětlila.

