Prázdné hotely lákají lidi na klidný home office. V nabídce jsou i luxusní pokoje

Pandemie koronaviru dopadla těžce na cestovní ruch či gastronomii. A zatímco restauratéři nabízejí jídlo či nápoje ze speciálně upravených okének, hoteliéři si lámali hlavu s tím, jak prázdné prostory během pandemie využít. Některé hotely tak začaly lidem nabízet možnost, aby vyměnili práci z domova za práci v hotelovém pokoji. V Česku tuhle možnost nabízí i luxusní ubytování v centru Prahy.

Hlasité zvuky z kuchyně, kříčící děti, které se nudí, domácí zvířata prozkoumávající klávesnici a vkrádající se touha lelkovat. Nástrah práce z domova je spousta, a to nejen během pandemie, která mnohé přinutila si na takzvaný home office zvyknout.

A protože se řada hoteliérů pro změnu potýká s tím, že jejich pokoje a lobby zejí prázdnotou, rozhodli se nabídnout prostory těm, kteří potřebují vyměnit prostředí, ale do kanceláře jít nemohou.

S nápadem přišly již začátkem dubna například německé hotely. Ty nabízí denní i týdenní sazbu za pokoj s nezbytným stolem, kávovarem a vysokorychlostním internetem. Podle webu Reisetopia je v Německu v nabídce více než 170 takových hotelových pokojů a jejich cena se pohybuje od 35 eur za den (v přepočtu zhruba 953 korun).

Místa si lze rezervovat přes speciální web Homeoffice im Hotel. A kromě Německa lze službu využít také ve Švýcarsku, Rakousku, a dokonce i na hranicích s Lucemburskem či Českem.

Práce z luxusního hotelu v centru Prahy

Podobná platforma funguje od konce dubna také v Česku. "Přestalo se cestovat, hotely zůstaly prázdné a celý hotelový segment je touhle krizí silně zasažen. Pomozme jim v této situaci. Je to win-win," píše se na česko-slovenském webu Pracuj z hotelu.

Zapojilo se do něj zatím tucet českých ubytovacích zařízení a čtyři slovenská. Mezi nimi jsou i luxusní Vienna House Diplomat Prague či Hoffmeister na Malé Straně. Ti teď místo zahraničních turistů vítají všechny, kteří hledají klid a pěkné prostředí na soustředěnou práci.

Platforma poskytuje kontaktní údaje na ubytovací zařízení a na podrobnostech se domlouvá zákazník přímo s vybraným hotelem. Za nápadem stojí Andrej Petrus, investiční manažer ve fondu rizikového kapitálu ZAKA, který se věnuje investování do start-upů, a jeho kamarád, developer Jan Krčmár.

"Projekt vznikl o víkendu za pár hodin jako inovace, která v čase koronavirové krize může pomoci nejvíc zasaženému segmentu hotelnictví. Momentálně je portál na registraci pro hotely zdarma. Jsme stále v začátcích a testujeme, zda web dodává hodnotu jak pro pracující, tak i pro hotely ve formě zvýšených tržeb a rezervací. Pokud se to po pár týdnech osvědčí, uvažujeme nad měsíčním poplatkem pro jednotlivé hotely na portálu," popisuje Petrus.

Podle spoluautora platformy je o službu ze strany hoteliérů velký zájem. "Ze strany zákazníků je zájem také, ale přesná data zatím nemáme," dodává.

Parkování a nealko nápoje zdarma

Například Vienna House Diplomat v Dejvicích nabízí hotelovou kancelář za 850 korun na den. V ceně jsou kromě pronájmu také nealkoholické nápoje a služby recepce. Parkování nabízí hotel s kapacitou 400 pokojů zdarma.

Pětihvězdičkový Hotel Hoffmeister na Malé Straně nabízí jednodenní hotelovou kancelář za 1090 korun a v ceně je parkování zdarma a nealko nápoje. Pronájem je k dispozici celý týden vždy od 5 ráno do 11 večer. "Zachovejte si své duševní zdraví a přestěhujte se do hotel office," láká obchodní oddělení.

Podle manažerky hotelu Ivany Michalové zatím registrují největší zájem ze strany mužů, kteří pracují na pozicích ve středním managementu. "Máme vyčleněné takové pokoje, které splňují informace v nabídce, to je pracovní stůl, dostatek prostoru, dostatek světla a možnost jednání i s vícero klienty na místě, nejen v rámci telekonference či videokonference," vysvětluje Michalová.

Hotelové pokoje jsou vydezinfikované, bez centrální klimatizace. "Všechny prostory se řádně pravidelně dezinfikují - prostory garáže, výtahu, recepce a stejně tak i chodeb a jednotlivých pokojů. Jedná se o každodenní činnost," tvrdí manažerka hotelu Hoffmeister.

"Hotelům rovněž doporučujeme, aby poskytovaly parkování a také občerstvení, kávu a případně jídlo donáškou na pokoj a za přísných hygienických opatření," vysvětluje Petrus. "Před registrací na portále také hodnotíme, jak dané zařízení vypadá, jak vypadají jednotlivé pokoje, kde musí být vytvořeny vhodné podmínky a prostor pro práci. Kontaktovali nás už i některé ubytovny, které jsme právě kvůli tomuto odmítli."

Petrus: Cestovat se bude méně, zahraniční klientely ubude

Hotelového apartmá pro práci využila po příjezdu ze zahraničí také například Hana Krausová, výkonná ředitelka portálu Amazing places.

"Po návratu ze zahraničí, kdy jsem musela nastoupit na povinnou dvoutýdenní karanténu, se mým druhým domovem i kanceláří stal pražský Art Hotel Praha. Nechtěla jsem karanténu trávit doma, kde bych mohla případně ohrozit další členy rodiny. Přes počáteční obavy se mi home office v hotelovém prostředí osvědčil. Měla jsem totiž k dispozici veškerý komfort, který jsem potřebovala, a zároveň mě tady od práce nic nerušilo," říká si Krausová.

Podle Petruse bude krize v hotelovém segmentu ještě několik měsíců pokračovat a hotely tak současnou nabídku pracoven v apartmá mohou využít jako doplněk, který jim pomůže s výpadkem příjmů.

Manažerka Hoffmeisteru tvrdí, že službu se budou snažit nabízet do té doby, než se zvedne český turistický ruch. "Tuto službu se budeme snažit nabízet, dokud se český turistický trh opět nenaplní na 90procentní obsazenost. Počítáme s tím, že minimálně do konce tohoto roku. V případě, že by o tuto službu byl zájem i v budoucnu, rádi nabídku prodloužíme," dodává.

Ubytování pro zdravotníky

Pracuj z hotelu není jediná platforma pomáhají sdružovat hotely, které od března zejí prázdnotou. Na začátku dubna vznikl projekt Zachraň hotel (později se přejmenoval na Hero Hotel) na podporu cestovního ruchu a pomoc zaměstnanců v první linii v boji proti koronaviru. Za portálem stojí web Amazing places společně s poskytovatelem hotelových rezervačních systémů Mevris.

Hotely a penziony nabízejí nouzové ubytování pro zdravotnický a záchranný personál, který kvůli riziku přenosu nákazy nemůže bydlet se svou rodinou. K dispozici je více než 1500 lůžek po celém Česku.

"Díky hotelům a penzionům, kteří se postupně zapojují do našeho projektu, můžeme nabídnout těmto pracovníkům bezplatné nebo zvýhodněné nouzové ubytování, které jim poskytne azyl v době, kdy potřebují z důvodu ochrany svých rodin najít náhradní ubytování," vysvětlil Petr Kotík, zakladatel Amazing places.

Hotely a hostely jako nouzové řešení pro lidi bez domova

V Praze některé hotely a hostely posloužily také jako dočasné přístřeší pro lidi bez domova. Pražský radní pro bydlení Adam Zábranský uvedl, že město prodlouží o dva měsíce smlouvy s hotely a hostely, které v době pandemie nového typu koronaviru poskytují na náklady magistrátu ubytování lidem bez domova. Kapacita by měla dosáhnout 340 míst.

Jedním z poskytovatelů je například síť Bohemian Hostels & Hotels. "Od několika lidí z branže jsem dostala zprávy, jestli se neobáváme poškození značky. My si naopak myslíme, že tato aktivita dobře zapadá do filozofie celé naší společnosti," řekla dříve ČTK výkonná ředitelka sítě Babeta Schneiderová.

Současné poskytování hotelových kanceláří, stejně jako nouzového ubytování pro záchranáře, je umožněno usnesením vlády, které umožňuje ubytovací služby za účelem výkonu povolání, podnikatelské a jiné obdobné činnosti.

S běžným provozem ubytovacích zařízení se počítá v poslední fázi rozvolňování vládních opatření, které momentálně připadá na 25. května.